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    Игнатьев: «После трех голов от «Атлетико» в раздевалке было не до шуток»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что давление со стороны мадридского «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сказалось на потере концентрации футболистами российского клуба в некоторых моментах.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» состоится в четверг, 15 марта, в 19:00 по московскому времени. Результат первой игры – 0:3.

    — Всем запомнился эпизод, когда в первом тайме голкипер «Локомотива» Гилерме едва не помог отправить мяч в свои ворота. У вас есть объяснение, почему команда потеряла концентрацию?

    — Там был офсайд, но форвард «Атлетико» Антуан Гризманн, который находился в пассивном положении «вне игры», ускорился и доиграл момент. Гилерме был первым на мяче, но французу удалось «обокрасть» его. Наверное, нужно было просто выбить мяч. Хорошо, что в том моменте все обошлось.

    — В том эпизоде Антуан Гризманн не попал по пустым воротам. После встречи ваши одноклубники не шутили, что ждали вас на подстраховке, как это было в матче со «Спартаком», когда вы выбили снаряд из пустых ворот после удара Александра Самедова?

    — После трех безответных мячей от «Атлетико» в раздевалке было не до шуток. Но эту игру нужно оставить в прошлом, а сейчас сконцентрироваться на предстоящих матчах. У нас впереди еще немало важнейших встреч.

    Источник: Известия

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    13.03.2018 09:29
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