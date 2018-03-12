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  • Кавазашвили: «ЧМ-2018 был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру, но он этого не понял. Недалекий парень»

Кавазашвили: «ЧМ-2018 был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру, но он этого не понял. Недалекий парень»

12 марта 2018, 16:19
10

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что время нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в сборной России истекло. По его словам, домашний мундиаль был последним шансом 29-летнего футболиста красиво завершить карьеру, но он этого так и не осознал.

«Дзюба себя для сборной изжил. Мне очень обидно, что он не понял, с каким тренером работает. Я имею в виду Манчини. Итальянец – большой европейский тренер, это стало понятно, когда он пришел в «Манчестер Сити» и выиграл чемпионат. Манчини – классный тренер, но Дзюба этого не понял и не стал работать по его требованиям. У Артема все его хи-хи да ха-ха. Манчини по-другому воспитан, у него иные требования: он не будет бегать за тобой по туалетам и смотреть, что ты нюхаешь и пьешь. Если он дал задание, то надо было выполнять.

Чемпионат мира был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру. Но он, похоже, совсем недалекий парень и этого не понял. Повторюсь, на мой взгляд, Дзюба себя для сборной изжил», – сказал Кавазашвили.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Арсенал Дзюба Артем Кавазашвили Анзор
Комментарии (10)
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acor94
1520863809
Недалекий парень бывший вратарь Спартака. У Дзюбы отличный шанс поехать на ЧМ, если продолжит так же успешно играть за Арсенал.
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Batiqol
1520871618
Дзюбе точно нету место в сборной . Кок и смол и без него нормально порулят
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Batiqol
1520871766
Россия точно четвертьфинал попадет . Но потом Родченков выйдет и скажет я помог им и дал иликсир АСТЕРИКСА :)))))
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mihail200606
1520872197
ну насчет манчини преувеличил конечно... а насчет дзюбы приубавил - тот дебил просто...
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пряник929
1520872704
Не суди да не судим будешь, поживем - увидим.... тут осталось 4-5 месяцев и все тайны станут известны... кстати , вчера по рентв уже финал показали..наши 2:1 обыграли англичан.... может и правда..... .
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Диктор
1520873017
Да дерево оно и есть-нет смысла обсуждать это.
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Павелий
1520874506
Дзюба себя изжил перейдя в Зенит.
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zigbert
1520875382
Трудно будет Дзюбе попасть в сборную,хотя чем черт не шутит.
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nemolod
1520882828
Конец первенства покажет кто есть кто! А насчет итальянского тренера,так тот то же не шедевр,а если сейчас не даст результата в ЛЕ и в первенстве,так еще быстрее Артема завершит карьеру в России!
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