Кавазашвили: «ЧМ-2018 был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру, но он этого не понял. Недалекий парень»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что время нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в сборной России истекло. По его словам, домашний мундиаль был последним шансом 29-летнего футболиста красиво завершить карьеру, но он этого так и не осознал.

«Дзюба себя для сборной изжил. Мне очень обидно, что он не понял, с каким тренером работает. Я имею в виду Манчини. Итальянец – большой европейский тренер, это стало понятно, когда он пришел в «Манчестер Сити» и выиграл чемпионат. Манчини – классный тренер, но Дзюба этого не понял и не стал работать по его требованиям. У Артема все его хи-хи да ха-ха. Манчини по-другому воспитан, у него иные требования: он не будет бегать за тобой по туалетам и смотреть, что ты нюхаешь и пьешь. Если он дал задание, то надо было выполнять.

Чемпионат мира был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру. Но он, похоже, совсем недалекий парень и этого не понял. Повторюсь, на мой взгляд, Дзюба себя для сборной изжил», – сказал Кавазашвили.