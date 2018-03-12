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    Кавазашвили: «ЧМ-2018 был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру, но он этого не понял. Недалекий парень»

    Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказал мнение, что время нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы в сборной России истекло. По его словам, домашний мундиаль был последним шансом 29-летнего футболиста красиво завершить карьеру, но он этого так и не осознал.

    «Дзюба себя для сборной изжил. Мне очень обидно, что он не понял, с каким тренером работает. Я имею в виду Манчини. Итальянец – большой европейский тренер, это стало понятно, когда он пришел в «Манчестер Сити» и выиграл чемпионат. Манчини – классный тренер, но Дзюба этого не понял и не стал работать по его требованиям. У Артема все его хи-хи да ха-ха. Манчини по-другому воспитан, у него иные требования: он не будет бегать за тобой по туалетам и смотреть, что ты нюхаешь и пьешь. Если он дал задание, то надо было выполнять.

    Чемпионат мира был последней зацепкой для Дзюбы красиво завершить карьеру. Но он, похоже, совсем недалекий парень и этого не понял. Повторюсь, на мой взгляд, Дзюба себя для сборной изжил», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2018 16:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 марта 2018, 22:27

      Конец первенства покажет кто есть кто! А насчет итальянского тренера,так тот то же не шедевр,а если сейчас не даст результата в ЛЕ и в первенстве,так еще быстрее
      Артема завершит карьеру в России!

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 20:23

      Трудно будет Дзюбе попасть в сборную,хотя чем черт не шутит.

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 12 марта 2018, 20:08

      Дзюба себя изжил перейдя в Зенит.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 19:43

      Да дерево оно и есть-нет смысла обсуждать это.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 12 марта 2018, 19:38

      Не суди да не судим будешь, поживем - увидим.... тут осталось 4-5 месяцев и все тайны станут известны... кстати , вчера по рентв уже финал показали..наши 2:1 обыграли англичан.... может и правда.....
      .

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 12 марта 2018, 19:29

      ну насчет манчини преувеличил конечно... а насчет дзюбы приубавил - тот дебил просто...

      1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 12 марта 2018, 19:22

      Россия точно четвертьфинал попадет . Но потом Родченков выйдет и скажет я помог им и дал иликсир АСТЕРИКСА :)))))

      0
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 12 марта 2018, 19:20

      Дзюбе точно нету место в сборной . Кок и смол и без него нормально порулят

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      Рейтинг: +3461

      acor94 12 марта 2018, 17:10

      Недалекий парень бывший вратарь Спартака. У Дзюбы отличный шанс поехать на ЧМ, если продолжит так же успешно играть за Арсенал.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > acor94 12 марта 2018, 18:36

      да как успешно. С пеналя забил и еще разок?

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