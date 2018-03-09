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    Фурсенко: «У «Зенита» было очень много технического брака»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил плюсы «РБ Лейпцига», которые помешали его команде обыграть немецкий коллектив в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Глава российского клуба был также удивлен тем, что его команда подсела в середине встречи.

    «С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой. РБ Лейпциг» – серебряный призер прошлого чемпионата Германии, да и и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.

    «РБ Лейпциг» – очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.

    Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.

    Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной», – считает Фурсенко.

    Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.03.2018 08:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 марта 2018, 17:52

      слишком много денег к ногам прилипло тяжела ноша вот и не играют

      0
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      Рейтинг: +93

      stachel 9 марта 2018, 14:15

      "Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел" Играл прилично, это пока силенок на беготню было много и РБ не включил командную скорость. И тут качественный уровень игроков Зенита сразу дал знать. Точнее их усредненное убожество.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 9 марта 2018, 11:09

      Набрали три состава,а толку никакого.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 9 марта 2018, 10:02

      я прэдстауляю, што будет с зинитом, когда из него уйдет наш земляк кришито

      0
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      Рейтинг: +11240

      alp 9 марта 2018, 09:46

      хера се.. Зенит сейчас вообще сплошной брак... идиот

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 9 марта 2018, 09:19

      В Зените,только 2 брака,это господа Фурсенко,и Манчини... Вас,господа,надо гнать грязным веником... и желательно,удержать с вас,стоимость всех трансферов,за этот сезон! Уроды,бл....

      5
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Ruryu 9 марта 2018, 11:19

      Фурсенко пришел в РФС-развалил,пришел в Зенит и тоже самое.Он лет 5 мечтал,чтобы тренером был манчини.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 9 марта 2018, 09:12

      Фурсенко пора оставить Зенит в покое ..человек тупо только мешает развиваться клубу..Манчини на выход ...не игры не команды ...убитые ожидания болельщиков..

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 марта 2018, 08:30

      Команда - брак.

      4
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