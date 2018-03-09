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Фурсенко: «У «Зенита» было очень много технического брака»

9 марта 2018, 08:06
9

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил плюсы «РБ Лейпцига», которые помешали его команде обыграть немецкий коллектив в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Глава российского клуба был также удивлен тем, что его команда подсела в середине встречи.

«С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой. РБ Лейпциг» – серебряный призер прошлого чемпионата Германии, да и и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.

«РБ Лейпциг» – очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.

Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.

Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной», – считает Фурсенко.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Кришито Доменико Фурсенко Сергей
Комментарии (9)
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ДАША Д
1520573410
Команда - брак.
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Путник 13
1520575938
Фурсенко пора оставить Зенит в покое ..человек тупо только мешает развиваться клубу..Манчини на выход ...не игры не команды ...убитые ожидания болельщиков..
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Ruryu
1520576364
В Зените,только 2 брака,это господа Фурсенко,и Манчини... Вас,господа,надо гнать грязным веником... и желательно,удержать с вас,стоимость всех трансферов,за этот сезон! Уроды,бл....
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alp
1520577960
хера се.. Зенит сейчас вообще сплошной брак... идиот
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Ауторитетный экспэрт мамо
1520578966
я прэдстауляю, што будет с зинитом, когда из него уйдет наш земляк кришито
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ОЛЕГ К.
1520582966
Набрали три состава,а толку никакого.
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stachel
1520594153
"Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел" Играл прилично, это пока силенок на беготню было много и РБ не включил командную скорость. И тут качественный уровень игроков Зенита сразу дал знать. Точнее их усредненное убожество.
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Полная Канистра
1520607170
слишком много денег к ногам прилипло тяжела ноша вот и не играют
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