Фурсенко: «У «Зенита» было очень много технического брака»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил плюсы «РБ Лейпцига», которые помешали его команде обыграть немецкий коллектив в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Глава российского клуба был также удивлен тем, что его команда подсела в середине встречи.

«С самого начала было понятно, что игра будет тяжелой. РБ Лейпциг» – серебряный призер прошлого чемпионата Германии, да и и сейчас они находятся вверху турнирной таблицы. С немецкими командами всегда тяжело играть.

«РБ Лейпциг» – очень быстрая команда. В ее составе есть несколько очень быстрых и технически оснащенных игроков. Сказывается и психология: игра на выезде, очень хочется пройти дальше. Уже и другие результаты некоторые знали, поэтому особенно хотелось отличиться. На нервяке начался брак.

Сначала «Зенит» играл прилично, но потом почему-то подсел. Было очень много технического брака. Думаю, в связи с этим дальше не пошла игра. Такое бывает.

Слава богу, в конце Кришито забил гол: технически очень красивый и выверенный удар. Мастер ударил! Кришито часто радовал нас такими ударами и раньше. Но здесь особенно тяжело было вратарю, удар шел с центра штрафной», – считает Фурсенко.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» завершился со счетом 2:1.Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.