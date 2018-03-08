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Семак хотел бы возглавить «ПСЖ» в будущем

8 марта 2018, 16:13
42

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который в прошлом выступал за «ПСЖ», рассказал о парижском периоде карьеры.

«Жаль, что я ушел так быстро. Я любил Париж и Францию. Но по семейным обстоятельствам и из-за многочисленных возможностей, которые мне предлагали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться в свою страну.

Тем не менее у меня очень хорошие воспоминания о Париже и чемпионате Франции. Жаль, что я больше не смогу сыграть в нем.

Где я вижу себя через пять-десять лет? В «ПСЖ» (смеется). В каком качестве? В качестве тренера, думаю было бы лучше. Но возвращение в качестве туриста меня не огорчит», – сказал Семак.

Семак играл в «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Уфа Семак Сергей
Комментарии (42)
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acer2003
1520514931
Ну,загнул, Богданович,но мечты иногда сбываются !!!
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insider_retro
1520515422
Сергей Богданович, в этой жизни нет ничего не возможного!..
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зенит ничто
1520515493
сергей богданович мы только за!как человек и как тренер ты молодец!
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_Marqella_
1520521123
Надо Богданыча в Зенит пригласить, вот где было бы интересно посмотреть на его тренерские возможности...
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truded
1520523771
ну, скромный прямо ппц...чего бы сборную Галактики не желать возглавлять?
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Татарин за ЦСКА
1520523785
Удачи!!!Один из любимых моих российских игроков!!!!
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Taps
1520524445
Пусть Семак "Зенитом" порулит лет 10.
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dinar7777dinar
1520525064
как говорится ДУРАК МЕЧТЕ РАД !
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OfaZavr
1520526618
ну а почему бы и нет, желаю совершенствоваться и добиться своих целей Сергею Богдановичу!
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serppion
1520558177
Бомбардир, убери скобки у слова (смеется). Здесь больше половины не поняли шутку Семака и устроили склоку. Сергей Богданович умный мужик с хорошим чувством юмора.
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