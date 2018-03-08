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    Семак хотел бы возглавить «ПСЖ» в будущем

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который в прошлом выступал за «ПСЖ», рассказал о парижском периоде карьеры.

    «Жаль, что я ушел так быстро. Я любил Париж и Францию. Но по семейным обстоятельствам и из-за многочисленных возможностей, которые мне предлагали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться в свою страну.

    Тем не менее у меня очень хорошие воспоминания о Париже и чемпионате Франции. Жаль, что я больше не смогу сыграть в нем.

    Где я вижу себя через пять-десять лет? В «ПСЖ» (смеется). В каком качестве? В качестве тренера, думаю было бы лучше. Но возвращение в качестве туриста меня не огорчит», – сказал Семак.

    Семак играл в «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2018 16:13
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 9 марта 2018, 10:51

      Семак как и всякий думающий интллигентный человек может адеватно оценить свои возможности. Зимой 2014-2015 его спросили: Не жалеете, что подменили Спалетти всего на 2 недели, а потом уступили пост АВБ? - Нет, ответил Семак, мне еще рано становиться ГТ Зенита. Как тренер я пока что равен нулю. Прошло 3 года. Как бы сейчас ответил Семак? Уж нулю-то он как тренер сейчас не равен, в отличие от Манчини.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Вомбат 9 марта 2018, 17:31

      если бы его поставили это было бы здорово, но верится с трудом руководству похоже нужны большие суммы сделок и большие откаты

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 9 марта 2018, 09:52

      то, что Семак был бы не хуже чем Манчини на посту тренера Зенита, это однозначно. Наш чемпионат специфичен и зная его тонкости , можно добиваться успеха и громкое имя здесь не нужно. А нужно водить футболистов по полю как дрессированных медведей и показывать все па, которые нужно исполнять. Что для Манчини неприемлемо. Он наверное считает, что наши футболисты должны все понимать с одного слова. А Богданыч сумел бы донести мысль.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 04:16

      Бомбардир, убери скобки у слова (смеется). Здесь больше половины не поняли шутку Семака и устроили склоку. Сергей Богданович умный мужик с хорошим чувством юмора.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 01:32

      Удачи Сергею Богдановичу на тренерском поприще!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 01:32

      Газпром: мечты сбываются....)))

      -1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ЖОРРО 9 марта 2018, 17:07

      Причем здесь газпром?Человек старается добиться высот на тренерском мостике,а вы опять газпром.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ОЛЕГ К. 10 марта 2018, 23:55

      Шутка такая...а Сергея Богдановича я очень уважаю и переживаю за него как тренера!

      0
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 8 марта 2018, 21:54

      Собственно,что в его словаз несбыточного?Сейчас добьётся локального успеха с Уфой,пробьётся с этой командой в еврокубки.Затем возглавит российский топ-клуб,а там уже до Европы рукой подать.Дорогу осилит идущий.Осталось засучить рукава и с Богом...

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      Рейтинг: +91

      kanaev 8 марта 2018, 21:19

      Лучше сейчас Зенит возглавь,хуже не будет!Думаю будет лучше!!

      1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 8 марта 2018, 21:18

      он визунчик - где играл становился чемпионом

      2
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 8 марта 2018, 21:15

      Наверное, когда Сергей начинал свой путь в футболе ещё юным мальчишкой, у него тоже спрашивали, где он себя видит через десяток лет и когда он отвечал, что хочет в будущем играть за ПСЖ, скорее всего над ним тоже посмеивались. Если не ставить перед собой большие цели, то никогда к ним не придёшь. На заметку нашим нынешним футболёрам засидевшимся в нашем чемпионате)

      2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 8 марта 2018, 21:02

      Совсем берега попутал

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