Семак хотел бы возглавить «ПСЖ» в будущем

Семак как и всякий думающий интллигентный человек может адеватно оценить свои возможности. Зимой 2014-2015 его спросили: Не жалеете, что подменили Спалетти всего на 2 недели, а потом уступили пост АВБ? - Нет, ответил Семак, мне еще рано становиться ГТ Зенита. Как тренер я пока что равен нулю. Прошло 3 года. Как бы сейчас ответил Семак? Уж нулю-то он как тренер сейчас не равен, в отличие от Манчини.
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который в прошлом выступал за «ПСЖ», рассказал о парижском периоде карьеры.
«Жаль, что я ушел так быстро. Я любил Париж и Францию. Но по семейным обстоятельствам и из-за многочисленных возможностей, которые мне предлагали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться в свою страну.
Тем не менее у меня очень хорошие воспоминания о Париже и чемпионате Франции. Жаль, что я больше не смогу сыграть в нем.
Где я вижу себя через пять-десять лет? В «ПСЖ» (смеется). В каком качестве? В качестве тренера, думаю было бы лучше. Но возвращение в качестве туриста меня не огорчит», – сказал Семак.
Семак играл в «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.