Семак хотел бы возглавить «ПСЖ» в будущем

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак, который в прошлом выступал за «ПСЖ», рассказал о парижском периоде карьеры.

«Жаль, что я ушел так быстро. Я любил Париж и Францию. Но по семейным обстоятельствам и из-за многочисленных возможностей, которые мне предлагали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться в свою страну.

Тем не менее у меня очень хорошие воспоминания о Париже и чемпионате Франции. Жаль, что я больше не смогу сыграть в нем.

Где я вижу себя через пять-десять лет? В «ПСЖ» (смеется). В каком качестве? В качестве тренера, думаю было бы лучше. Но возвращение в качестве туриста меня не огорчит», – сказал Семак.

Семак играл в «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.