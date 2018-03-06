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    Ловчев досрочно отдал чемпионство «Локомотиву»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» в текущем сезоне станет чемпионом.

    «После этого тура стало ясно, что больше не надо говорить о чемпионской гонке. Ее просто нет. У «Локомотива» семь очков отрыва от «Краснодара» и восемь от остальных за девять туров до конца. Календарь у железнодорожников неплохой: с прямыми конкурентами осталось только два матча – с «Краснодаром» на выезде и с «Зенитом» дома. Могу твердо сказать, «Локомотив» станет чемпионом.

    Остальным преследователям осталось бороться только за второе место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Здесь борьба будет серьезная», – считает Ловчев.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.03.2018 07:42
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 марта 2018, 17:05

      Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, !!! И он при этом ничем не рискует...

      1
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 6 марта 2018, 13:54

      Согласен Паровозы откатают 2ничейки с бомжами и быками и норм.Я тоже думаю локомотив чемпион

      0
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 марта 2018, 13:50

      По игре чемпиона щас не вижу. Если только Краснодар в некоторых матчах не плохо играет.Локо пока везёт

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 6 марта 2018, 13:32

      Но я бы очень хотел чемпионство Краснодара

      0
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 6 марта 2018, 13:31

      Одно поражение локо и гонка будет)

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 марта 2018, 13:01

      ЛОВЧЕВ сам уже БЕЖИТ ВПЕРЕДИ ЛОКОМОТИВА не могу терпеть этого болтуна эксперта

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 6 марта 2018, 12:55

      Ага!) когда у нас Кучук был тренером , мы оторвались от преследователей на 8 очков!) тоже были преждевременные разговоры о чемпионстве! а что вышло на деле все знают!

      2
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > KalterJax 6 марта 2018, 13:31

      это когда цска проиграли в последнем туре и даже в лч не попали?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Zenitoveс1991 6 марта 2018, 13:36

      Всё верно! так что , говорить можно что угодно и кто угодно! но мы, очень аккуратно думаем о преимуществе , и не загадываем на будущее! как говорит Палыч, будем идти от игры к игре! а там видно будет что получится

      1
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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > KalterJax 7 марта 2018, 06:07

      да там ваще забавный чемпионат был , сначало локо просрало отрыв в 8 очков, затем зенит просрал отрыв в 5 очков за 3 тура до финиша, и кончилось все это веселье поражением от динамо и выходом виража на поле)))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 марта 2018, 12:22

      Мужики, советуйте, как поступить. Болел за тульский Арсенал, да туда Дзюбишку всунули...

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      Рейтинг: +173

      Zenitoveс1991 > serppion 7 марта 2018, 06:08

      автограф попроси у него

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 6 марта 2018, 11:54

      Рановато.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 6 марта 2018, 11:20

      не надо спешить. впереди много сложных матчей.

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