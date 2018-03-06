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Ловчев досрочно отдал чемпионство «Локомотиву»

6 марта 2018, 07:42
24

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» в текущем сезоне станет чемпионом.

«После этого тура стало ясно, что больше не надо говорить о чемпионской гонке. Ее просто нет. У «Локомотива» семь очков отрыва от «Краснодара» и восемь от остальных за девять туров до конца. Календарь у железнодорожников неплохой: с прямыми конкурентами осталось только два матча – с «Краснодаром» на выезде и с «Зенитом» дома. Могу твердо сказать, «Локомотив» станет чемпионом.

Остальным преследователям осталось бороться только за второе место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Здесь борьба будет серьезная», – считает Ловчев.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (24)
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Fan Loko mik
1520314118
Кроме Зенита и Краснодара, есть ещё Ростов, Урал, Арсенал, команды которые могут дать бой кому угодно! Так что поживём увидим!
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absent32
1520315637
Евгений Серафимович, я конечно искренне рад вашему мнению. Но не будем забывать о том как короновали Зенит в начале чемпионата. Безусловно Локо будет биться, но давайте подождем еще пару туров и с легкостью выдыхая уже точно будем в этом уверены. А пока железнодорожники только главные претенденты. Я это говорю как болельщик не желающий сглазить)))
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Zenmaster
1520318215
Вероятность конечно высока -- но ещё не так очевидна !!!
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Помпомпом
1520320058
Рановато пока так говорить, мне кажется) Кстати 3 место тоже даёт право участие в ЛЧ, думаю и за него будет борьба.
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zigbert
1520321745
Вся борьба еще впереди и легких побед у Локомотива не будет.
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OfaZavr
1520323062
не надо делать скоропалительных выводов, да и разве есть гарантия что в играх не с конкурентами Локо не может потерять очки.
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Diesel133
1520324407
не надо спешить. впереди много сложных матчей.
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serppion
1520328128
Мужики, советуйте, как поступить. Болел за тульский Арсенал, да туда Дзюбишку всунули...
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KalterJax
1520330108
Ага!) когда у нас Кучук был тренером , мы оторвались от преследователей на 8 очков!) тоже были преждевременные разговоры о чемпионстве! а что вышло на деле все знают!
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Полная Канистра
1520330493
ЛОВЧЕВ сам уже БЕЖИТ ВПЕРЕДИ ЛОКОМОТИВА не могу терпеть этого болтуна эксперта
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