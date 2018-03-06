Ловчев досрочно отдал чемпионство «Локомотиву»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев уверен, что «Локомотив» в текущем сезоне станет чемпионом.

«После этого тура стало ясно, что больше не надо говорить о чемпионской гонке. Ее просто нет. У «Локомотива» семь очков отрыва от «Краснодара» и восемь от остальных за девять туров до конца. Календарь у железнодорожников неплохой: с прямыми конкурентами осталось только два матча – с «Краснодаром» на выезде и с «Зенитом» дома. Могу твердо сказать, «Локомотив» станет чемпионом.

Остальным преследователям осталось бороться только за второе место, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов. Здесь борьба будет серьезная», – считает Ловчев.

Матч 21-го тура РФПЛ «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.