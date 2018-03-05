Зидан: «Отсутствие Неймара на «Реал» никак не повлияет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» поделился мнением об игре.

Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 3:1. Ответный матч пройдет в Париже 6 марта. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Завтра одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы сумели справиться с трудностями и показали хорошую игру.

Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше.

Отсутствие Неймара (бразилец из-за травмы пропустит до трех месяцев – прим. ред.) на нас никак не влияет. Вместо него появится другой футболист, который захочет продемонстрировать, что он умеет», – сказал Зидан.