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    Зидан: «Отсутствие Неймара на «Реал» никак не повлияет»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» поделился мнением об игре.

    Первая встреча завершилась победой сливочных со счетом 3:1. Ответный матч пройдет в Париже 6 марта. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Завтра одной из команд суждено пережить горькие эмоции, но таков футбол. Я хочу лишь красивого футбольного матча. Понимаем, что нам придется сложно, и я хочу, чтобы мы сумели справиться с трудностями и показали хорошую игру.

    Надо быть готовым к неожиданностям и сосредоточиться на том, как провести яркий матч, который будет длиться 90 минут, а, может, и дольше.

    Отсутствие Неймара (бразилец из-за травмы пропустит до трех месяцев – прим. ред.) на нас никак не влияет. Вместо него появится другой футболист, который захочет продемонстрировать, что он умеет», – сказал Зидан.

    Источник: УЕФА

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    05.03.2018 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 6 марта 2018, 20:32

      Конечно не повлияет, что в первом матче его скушали так и во втором его не будет.

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