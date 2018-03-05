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    Бубнов: «Не говорил бы, что «Локомотив» уже чемпион»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Локомотива» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

    «Сейчас на 100% сказать тяжело, сохранит ли «Локомотив» свое преимущество перед преследователями. Сумеют ли они не потерять очки в предстоящих выездных играх с «Уралом» и «Амкаром»? Их ожидают матчи еще с «Зенитом» и «Краснодаром».

    Я бы не говорил, что «Локомотив» уже чемпион. Еще рано так говорить. Картина прояснится через туров четыре», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    05.03.2018 20:21
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 марта 2018, 10:08

      это верно, вся борьба еще впереди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 22:32

      Ясно одно - борьба еще будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 5 марта 2018, 21:23

      вот и правильно сиди и молчи

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 марта 2018, 21:05

      Кто взял на работу таких редакторов? Через туров четыре , это надо додуматься так написать

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 марта 2018, 20:54

      Да не кривите душой Александр! В прошлом сезоне отрыв Спартака был меньше, да и игр было больше. И Спартак также играл с прямыми конкурентами. И 2:2 в Краснодаре. У Локо игр меньше и отрыв - больше. Так что скорее всего Локо выиграет Чемпионат. И лучше Локо, чем самый, самый накупивший игроков на две команды и пока ничего не показавший. А вот за места в ЛЧ развернётся настоящая борьба.

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 марта 2018, 20:32

      Викторович, а через девять туров, она станет вообще яснее ясного!!!

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