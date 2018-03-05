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Бубнов: «Не говорил бы, что «Локомотив» уже чемпион»

5 марта 2018, 20:21
6

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Локомотива» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

«Сейчас на 100% сказать тяжело, сохранит ли «Локомотив» свое преимущество перед преследователями. Сумеют ли они не потерять очки в предстоящих выездных играх с «Уралом» и «Амкаром»? Их ожидают матчи еще с «Зенитом» и «Краснодаром».

Я бы не говорил, что «Локомотив» уже чемпион. Еще рано так говорить. Картина прояснится через туров четыре», – сказал Бубнов.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Бубнов Александр
Комментарии (6)
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Сильвербой
1520271126
Викторович, а через девять туров, она станет вообще яснее ясного!!!
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мы_не_рабы
1520272453
Да не кривите душой Александр! В прошлом сезоне отрыв Спартака был меньше, да и игр было больше. И Спартак также играл с прямыми конкурентами. И 2:2 в Краснодаре. У Локо игр меньше и отрыв - больше. Так что скорее всего Локо выиграет Чемпионат. И лучше Локо, чем самый, самый накупивший игроков на две команды и пока ничего не показавший. А вот за места в ЛЧ развернётся настоящая борьба.
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Dimka_Foxy
1520273113
Кто взял на работу таких редакторов? Через туров четыре , это надо додуматься так написать
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трениришко
1520274221
вот и правильно сиди и молчи
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zigbert
1520278357
Ясно одно - борьба еще будет.
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OfaZavr
1520320107
это верно, вся борьба еще впереди.
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