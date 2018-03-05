Бубнов: «Не говорил бы, что «Локомотив» уже чемпион»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах «Локомотива» на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент московский клуб занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.

«Сейчас на 100% сказать тяжело, сохранит ли «Локомотив» свое преимущество перед преследователями. Сумеют ли они не потерять очки в предстоящих выездных играх с «Уралом» и «Амкаром»? Их ожидают матчи еще с «Зенитом» и «Краснодаром».

Я бы не говорил, что «Локомотив» уже чемпион. Еще рано так говорить. Картина прояснится через туров четыре», – сказал Бубнов.