Гвардиола не собирается играть только ради рекордов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед стартом сезона не мог себе представить, что его команда будет доминировать в розыгрыше английской Премьер-лиги. При этом он отметил, что рекорды не являются для «горожан» самоцелью.

Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Челси» завершился со счетом 1:0.

«Мог ли я подумать, что моя команда будет так доминировать в этом сезоне? Нет. Кто вообще мог бы о таком подумать? Если спросить об этом же игроков, то они наверняка ответят вам аналогично.

В этой встрече мы проявили такое же желание, как и на «Стэмфорд Бридж» в первом круге. Это именно тот момент, который мне понравился больше всего.

Рекорды? Мы не собираемся играть только ради достижения рекордов. Рекорды – это всегда следствие того, что ты сделал, но это далеко не главное. Что на самом деле важно – это быть чемпионами», – приводит слова Гвардиолы Reuters.

После 29 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 18 очков.