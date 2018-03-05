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    Гвардиола не собирается играть только ради рекордов

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед стартом сезона не мог себе представить, что его команда будет доминировать в розыгрыше английской Премьер-лиги. При этом он отметил, что рекорды не являются для «горожан» самоцелью.

    Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Челси» завершился со счетом 1:0.

    «Мог ли я подумать, что моя команда будет так доминировать в этом сезоне? Нет. Кто вообще мог бы о таком подумать? Если спросить об этом же игроков, то они наверняка ответят вам аналогично.

    В этой встрече мы проявили такое же желание, как и на «Стэмфорд Бридж» в первом круге. Это именно тот момент, который мне понравился больше всего.

    Рекорды? Мы не собираемся играть только ради достижения рекордов. Рекорды – это всегда следствие того, что ты сделал, но это далеко не главное. Что на самом деле важно – это быть чемпионами», – приводит слова Гвардиолы Reuters.

    После 29 туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий вторым «Ливерпуль» на 18 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2018 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      milanium 5 марта 2018, 14:18

      Гвардиола самый лучший тренер в мире

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 марта 2018, 14:04

      да... сити на коне, интересно кто нибудь в лч сможет их остановить или нет..

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:31

      Все правильно ,будут победы ,будут и рекорды. Гвардиоле респект.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 марта 2018, 10:19

      У тренера задача - подготовить и содержать в порядке команду, набирать очки, брать титулы, кубки!
      А рекорды, статистика и различные достижения - это продукт деятельности журналистов и экспертов для придания интереса к своей работе!))

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