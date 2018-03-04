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    РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

    Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 21 тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0.

    Железнодорожники набрали 46 очков и продолжили лидерство в чемпионской гонке. Красно-белые с 38 баллами занимают пятую строчку.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

    «Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 65), Фернандо (Джано, 78), Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

    Предупреждения: Фернандеш, 40 – Ещенко, 22; Максимович, 25; Зобнин, 70; Комбаров, 76; Кутепов, 81.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 18:25
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    Комментарии144
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 5 марта 2018, 06:45

      Такой футбол нам не нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 4 марта 2018, 21:28

      счет по игре

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 4 марта 2018, 21:17

      Результат в нашу пользу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alp 4 марта 2018, 21:22

      В вашу пользу было бы,если вы обыграть смогли Амкар,а так он больше в нашу,нежели в вашу!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 21:54

      а при чем тут цска? мой пост о Зените Локо и спаме.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alp 4 марта 2018, 21:56

      Ну а типо нас это не касается????

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 4 марта 2018, 21:15

      Не знаю почему,но во втором тайме стал болеть за Спартак!!!Но увы,голов не было!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VVM1964 4 марта 2018, 21:21

      Согласен,но я правда от себя в шоке был,но начал болеть за Спартак!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > VVM1964 4 марта 2018, 21:52

      Да не за что,и правда ведь не помогла.А вот про мяч ты прям в яблочко попал!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2018, 20:56

      Не знаю, кому как, а по мне матч ЦСКА Спартак в кубке Гагарина смотрелся более подходящим к времени года. А футбол вообще непривычно было в такое время смотреть.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 4 марта 2018, 20:43

      Хорошая игра и справедливый счёт.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 марта 2018, 20:43

      Все знают, что недавно в Италии отменили несколько матче из-за снегопада! А у нас как всегда полный геморрой! А ведь от этого матча многое зависело! Думаю что Локо теперь своего не упустит, там Юрий Павлович!

      6
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 марта 2018, 20:34

      Прядкин сказал что жёлтый мяч было прекрасно видно по телеку,,,ну не знаю у меня телек 55 дюймов 4К,,,,на нём вот не хеера я не видел,,,,,интересно на чём он смотрел и смотрел ли вообще,,,,и вообще обидно ,,,нас что считают быдлами сказали всё прекрасно видно значит видно,,,,,

      9
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 4 марта 2018, 20:23

      Как вам судейство господа???

      -2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Dimon 007 4 марта 2018, 21:27

      У Сельдякова получилось круче...

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Dimon 007 4 марта 2018, 21:36

      Дно, если бы не погода, то его бы с гАвном смешали...

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 4 марта 2018, 20:15

      Желтый мяч и Локо в белом ,что может быть хуже в снегопад.) Ни мяча ,ни соперника .)

      6
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