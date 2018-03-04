РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 21 тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0.

Железнодорожники набрали 46 очков и продолжили лидерство в чемпионской гонке. Красно-белые с 38 баллами занимают пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 65), Фернандо (Джано, 78), Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

Предупреждения: Фернандеш, 40 – Ещенко, 22; Максимович, 25; Зобнин, 70; Комбаров, 76; Кутепов, 81.

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