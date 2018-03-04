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РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком»

4 марта 2018, 18:25
167

Встреча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 21 тура чемпионата России завершилась со счетом 0:0.

Железнодорожники набрали 46 очков и продолжили лидерство в чемпионской гонке. Красно-белые с 38 баллами занимают пятую строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

Локомотив (Москва) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбусь, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров, Самедов (Мельгарехо, 65), Фернандо (Джано, 78), Зобнин, Глушаков, Промес, Луис Адриано.

Предупреждения: Фернандеш, 40 – Ещенко, 22; Максимович, 25; Зобнин, 70; Комбаров, 76; Кутепов, 81.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (167)
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Houston
1520177329
Анти футбол. Смотря матч с экрана, глаза болят до сих пор.
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slavа0508
1520177371
Спасибо командам за игру!!! Ну а руководство футбола идиоты разве можно проводить в такую погоду матчи,,,,,Игра для зрителей вообще-то,,,,а кто сегодня видел мяч на поле ,Я лично всю игру просмотрел и видел только как футболисты бегут то в одну то в другую сторону,,,
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Полная Канистра
1520177380
короче это не футбол а полная туфта играть в таких условиях
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VVM1964
1520177500
Это не ничья , это поражение ФУТБОЛА , не матч , а мутовое рыдание , при этом нельзя упрекнуть команды , но проводить дерби в таких условиях - просто преступление . p.s. Огромная просьба к фанатам и болельщикам Локомотива - скиньтесь и купите своей команде красные мячи . p.p.s. 21 век неужели нет техники способной убирать снег с поля во время перерыва . Позор техническим и хозяйственным службам Локомотива - отсутствие красных мячей это нонсенс , господа МЫ В РОССИИ .
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insider_retro
1520177629
Отмучались в снегобол жёлтомячом! Такой важный и интересный поединок в таких уродских условиях(((
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OfaZavr
1520177786
в таких условиях неудивителен счет да и зрителю хоть на стадионе хоть у экрана такая игра и картинка не доставляет никакого удовольствия. спасибо за хреновый зимне-весенний футбол бывшему руководству РФС.
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spam2009
1520178257
Конечно обороняться на таком говне проще чем атаковать. Вот паровозы и отскочили. Им нужна была ничья и они ее получили. Жаль только болел и зрителей- смотреть этот кошмар сил не хватало
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SPACE TRUCKIN
1520179803
все очень ждали этой игры - отличного футбола и эмоций...получили непонятно что... думаю,переносить нужно было ...(
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Dimon 007
1520180251
Поле в туле лучше чем в Черкизово.... и снег тоже идёт! Ни поля, ни мяча красного.., позор Локомотиву... хорошо что хоть ворота стояли!
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Антибиотик
1520182522
Болельщики Спартака подожгли кресла за воротами. Свиньи есть свиньи! Самые конченные болелы в РФПЛ. Причем самые возрастные, а мозгов нет. Позорище...
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