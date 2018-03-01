Гершкович назвал правильным решением «Динамо» назначить Хохлова главным тренером

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил трансферную работу, которую проделало руководство «Динамо» в прошедшее зимнее трансферное окно. По его словам, это поможет команде избежать вылета из РФПЛ в текущем сезоне.

«Динамо» хорошо поработало зимой на трансферном рынке. Также считаю важным и правильным решением смену тренера у бело-голубых. Дмитрий Хохлов — молодой, но уже обладающий опытом специалист, который должен помочь родному клубу.

То, что «Динамо» сейчас располагается так близко к зоне вылета, — это недоразумение, которое они, наверняка, скоро исправят», – считает Гершкович.

После 20-ти туров «Динамо» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги с 22 очками.