«Милан» сыграет с «Интером» в специальных футболках

Футболисты «Милана» выйдут на предстоящее дерби с «Интером» в специальных футболках. На форму «россонери» будет добавлена надпись о фонде клуба.

После завершения матча эти футболки будут предложены к покупке на аукционе, организованном клубом. Все средства, вырученные от их продажи, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений.

Матч 27-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Интер» состоится в воскресенье, 4 марта, в 22:45 по московскому времени.