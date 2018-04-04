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Материалы

Милан - Интер

04.04.2018, Среда, 19:30 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! Футбол 2 Италия. Серия А, 27 тур Милан - Интер
Италия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
27 декабря, среда 22:45 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2017/2018)
8 тур
15 октября, воскресенье 21:45 Интер 3:2 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 13:30 Интер 2:2 Милан
13 тур
20 ноября, воскресенье 22:45 Милан 2:2 Интер
Италия. Серия А (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:45 Милан 3:0 Интер
3 тур
13 сентября, воскресенье 21:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 21:45 Интер 0:0 Милан
12 тур
23 ноября, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Интер
Италия. Серия А (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:45 Милан 1:0 Интер
17 тур
22 декабря, воскресенье 23:45 Интер 1:0 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
26 тур
24 февраля, воскресенье 23:45 Интер 1:1 Милан
7 тур
7 октября, воскресенье 22:45 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 22:45 Интер 4:2 Милан
18 тур
15 января, воскресенье 23:45 Милан 0:1 Интер
Суперкубок Италии 2011
Финал
6 августа, суббота 16:00 Милан 2:1 Интер
Италия. Серия А (2010/2011)
31 тур
2 апреля, суббота 22:45 Милан 3:0 Интер
12 тур
14 ноября, воскресенье 22:45 Интер 0:1 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
21 тур
24 января, воскресенье 22:45 Интер 2:0 Милан
2 тур
29 августа, суббота 22:45 Милан 0:4 Интер
Товарищеские матчи 2009

14 августа, пятница 23:30 Милан 0:1 Интер
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 22:30 Интер 2:1 Милан
5 тур
28 сентября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Интер
Италия. Серия А (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:1 Интер
17 тур
23 декабря, воскресенье 17:00 Интер 2:1 Милан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 4 апреля 2018, 21:26

    матч ни о чем ! эх как же раньше было интересно смотреть миланское дерьби ! а сейчас. Италия стало дном.

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