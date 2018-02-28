Кубок России. «Крылья Советов» примут «Спартак» в 1/4 финала

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре местные «Крылья Советов» будут принимать «Спартак». Игра обещает получиться горячей, хотя прогноз погоды пока не радует болельщиков – сам матч долгое время находился под угрозой срыва.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак». Начало в 17:30, не пропустите!

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