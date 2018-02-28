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Кубок России. «Крылья Советов» примут «Спартак» в 1/4 финала

28 февраля 2018, 10:05
21

В среду, 28 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка России, в котором в Самаре местные «Крылья Советов» будут принимать «Спартак». Игра обещает получиться горячей, хотя прогноз погоды пока не радует болельщиков – сам матч долгое время находился под угрозой срыва.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Спартак». Начало в 17:30, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Крылья Советов Спартак
Комментарии (21)
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Татарин за ЦСКА
1519801963
Удачи командам и без травм,особенно игрокам из Сбрной
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Cherembas
1519802235
травмоопасная игра та таких полях и при такой погоде ,минус
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momwig_
1519803200
Что значит "долгое время находилась"? Там не будет теплее -17, в свете рекомендаций международных федераций, имеем право громко и вслух послать всех наХ. Здоровье дороже.
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rostik-100
1519804177
Ладно, чемпионат, но кто придумал кубок России проводить в феврале, нельзя было хотя бы в апреле уплотнить график игр, я по "Спорт" ФМ вчера слушал обе игры, комментаторы просто в шоке, две игры по 0-0, февраль. Кстати, Спартаку выиграть раз плюнуть, кубок, там ФНЛ осталась.
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ROSTOV SUPER
1519804251
В хоккей играют настоящие мужчины , а в футболе балероны , это уже стало традицией , поплакать , поваляться на поле , карточку на соперника поклянчить у судьи , на погоду пожаловаться !За те деньги , которые они получают , в 30 - ти градусный мороз должны без трусов играть , а не ныть !
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OOOVVV.
1519804850
Удачи КС и только без травм.
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OfaZavr
1519806485
Удачи Спартаку в непростых условиях! главное без травм и с победой вернуться домой! Вперед Спартак!!!
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piligrim1986
1519808047
вот дебилы. предлагал же арнольдыч в сочи сыграть, так нет
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zigbert
1519809653
Как бы не было трудно,удачи Спартаку.
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нейтральныйкакникто
1519810335
А какие ожидания по поводу посещаемости этого матча болельщиками ?Сотни 2 будет?
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