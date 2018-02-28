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  • Гершкович: «Зенит» может реально рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги Европы»

Гершкович: «Зенит» может реально рассчитывать на выход в четвертьфинал Лиги Европы»

28 февраля 2018, 06:31

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович назвал лояльным результат жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по которому «Зениту» предстоит встретиться с немецким клубом «РБ Лейпциг».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «РБ Лейпциг» – «Зенит» пройдет 8 марта. Ответная встреча состоится 15 марта.

– Михаил Данилович, «Лейпциг» – приемлемый вариант для «Зенита» в качестве соперника по 1/8 финала Лиги Европы?

– В принципе, жребий оказался по отношению к питерцам достаточно лоялен, могло быть и хуже. «Лейпциг» в Европе пока еще малоизвестен, он только начинает свой путь в еврокубках. Конечно, у него на данный момент нет такого опыта и традиций, какие есть у «Зенита», да и футболисты в питерском клубе лучше. Поэтому зенитовцы могут реально рассчитывать на проход в четвертьфинал.

– Что скажете про лидера «Лейпцига» Тимо Вернера?

– Он очень хороший нападающий, который играет достаточно уверенно и уже завоевал себе место в сборной Германии, мы видели его на Кубке Конфедераций в России. Да, Вернер выделяется в «Лейпциге» по сравнению с другими игроками, но у нас в «Зените» есть Кокорин, есть Заболотный, и есть аргентинские ребята. Как я уже отметил, на мой взгляд, футболисты питерского клуба превосходят игроков немецкой команды в мастерстве. У «Зенита» есть определенные проблемы, не все у него сейчас ладится, но, тем не менее, с высокой долей вероятности дальше пройдут именно питерцы.

– Ответный матч «Зенит» проведет дома – насколько это значимое преимущество?

– Традиционно считается, что второй матч лучше играть в родных стенах, и статистика подтверждает данный факт. Однако эта статистика окажется голой, если не прилагать на поле достаточно усилий и не показывать высокий уровень мастерства.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит РБ Лейпциг Вернер Тимо
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