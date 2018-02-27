Кирьяков: «Четвертая замена нужна, потому что трех иногда бывает мало»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков согласен с УЕФА, который в скором времени, по информации испанских СМИ, планирует ввести четвертую замену в турнирах под своей эгидой. По словам специалиста, в некоторых случаях она просто необходима.

– Четвертая замена нужна, потому что трех иногда бывает мало. Например, при форс-мажорах. Да и вообще, она дает больше возможности варьировать состав. Я бы к этому добавил дополнительную возможность замены вратаря. Нередки ситуации, когда три замены произведено, но получает повреждение голкипер, и ты начинаешь ломать голову. Приходится оставаться вдесятером. В любом случае, плюс одна замена – это нормально.

– Это правило хотят ввести, поскольку в организации обеспокоены нагрузками футболистов из-за большого количества матчей за сезон. Нагрузки действительно большие?

– Это скорее касается топ-клубов, которые выступают на три фронта. У футболистов там действительно огромные нагрузки, происходит много травм, иногда даже в простых ситуациях. Четвертая замена в какой-то степени может защитить футболистов. Именно поэтому отношусь к новшеству положительно.