Нападающий «Наполи» Инсинье: «Ювентус» не сдастся до последнего тура»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отметил важность добытой победы в выездном матче 26-го тура итальянской Серии А против «Кальяри». Футболист заметил, что для завоевания чемпионского звания его команде нужно лишь победить в оставшихся матчах сезона.

«Игра получилась хорошей. Этот результат очень важен для нас. Сейчас мы на вершине таблицы и скудетто буквально в наших руках.

Но нам нужно победить во всех оставшихся играх, чтоб быть уверенными в этом. «Ювентус» не сдастся до последнего тура.

В последних играх мы показали, что у нас большой характер и большое сердце. Мы ни на кого не давим, но мы проводим каждый матч так, словно это финал для нас.

Надеюсь, что мы будем вознаграждены в конце сезона за все наши старания», – цитирует слова Инсинье Premium Sport.

Матч 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Наполи» завершился со счетом 0:5.