Тренер «Наполи» Сарри: «Кальяри» был в игре, пока мы не открыли счет»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отметил легкую игру против «Кальяри», в которой соперник практически не доставил проблем его команде.

«В этой встрече соперник практически не доставил нам хлопот. «Кальяри» был в игре, пока мы не открыли счет. На стороне соперника было некоторое превосходство над нами в атлетизме, они здорово оборонялись в начале встречи. После того как счет стал 2:0, сопротивление практически прекратилось.

Сложно сказать, сможем ли мы набрать 100 очков. Мы постоянно прибавляем, но неизвестно, как получится.

Я каждый раз говорю в раздевалке, что из оставшихся 12 матчей мы должны выиграть 11 и один свести к ничьей», – сказал Сарри.

Матч 26-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Наполи» завершился со счетом 0:5.