Мэр Бильбао сожалеет о словах в адрес болельщиков «Спартака»

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто сожалеет, что обвинил российских болельщиков в том, что они спровоцировали столкновение с местными фанатами перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» (1:2).

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира.

В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем – и клубам, и УЕФА – необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех тех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», – сказал Абурто.

Напомним, что перед матчем между фанатами клубов произошли столкновения. В результате погиб полицейский, который скончался в местной больнице из-за сердечного приступа.