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  • Мэр Бильбао сожалеет о словах в адрес болельщиков «Спартака»

Мэр Бильбао сожалеет о словах в адрес болельщиков «Спартака»

27 февраля 2018, 06:34
22

Мэр Бильбао Хуан Мари Абурто сожалеет, что обвинил российских болельщиков в том, что они спровоцировали столкновение с местными фанатами перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик»«Спартак» (1:2).

«Сожалею о сделанных заявлениях. Русские всегда приветствуются в нашем городе, как и граждане других стран мира.

В знак солидарности с погибшим полицейским нам всем – и клубам, и УЕФА – необходимо избавиться от ультрас, радикалов и хулиганов. От всех тех, кто прикрывается футболом, совершая насилие и провокации», – сказал Абурто.

Напомним, что перед матчем между фанатами клубов произошли столкновения. В результате погиб полицейский, который скончался в местной больнице из-за сердечного приступа.

Источник: Sport24
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (22)
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Viper for CSKA
1519703845
Как обычно. Чуть что приезжие во всём виноваты (тем более, если это русские), а , когда доказано обратное, сразу извинения, мы всем рпды, надо наказать виновных. Лицемерие да и только.
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ZAITZEFF2011
1519703898
Обвинить не сложно-сложно признать , что был не прав.
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Альфред фаред
1519704518
Сами нагнетать перед матчем местных запугивали злыми русскими, а теперь всем рады они!
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vodomut
1519708953
сначала ляпнет,потом подумает
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Dos_Santos
1519709764
Испанцам следовало бы поуважительнее себя вести по отношению к нашим болельщикам. Забыли наверное что ЧМ у нас проходит, и им тут тоже будут не рады
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VVM1964
1519712001
Shogun , La verdad вы где ? Правда оказалась грязной ложью , когда ее раздели ( как у незабвенного В.С. Высоцкого ) .
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insider_retro
1519712370
Лучше позднее озарение и принесённые извинения, чем ранние необоснованные обвинения и ненависть к русским...
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Полная Канистра
1519715442
наконец то дошло до них к чему весь этот сыр бор пора очищать футбол от этой нечисти в каждом своём городе
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серега кашин
1519716441
да испанские фаны сами далеко не ангелы, так что в себе сначала причину ищите
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OfaZavr
1519717423
надо же прозрел.
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