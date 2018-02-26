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Хохлов не хочет думать о вылете «Динамо» в ФНЛ

26 февраля 2018, 07:06
10

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что даже не рассматривает ситуацию двухлетней давности, когда бело-голубые вылетели в ФНЛ. По его словам, нынешняя команда способна решить задачу и остаться в Премьер-лиге по итогам сезона.

Напомним, «Динамо» после 20 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

– Нынешнее «Динамо» сильнее, чем та команда, которую вы принимали в октябре?

– Однозначно. И по составу, и по менталитету, и по игре.

– Есть уверенность, что катастрофа двухлетней давности не повторится?

– Даже думать об этом не хочу.

– Можете пообещать болельщикам, что точно не расстанетесь с Премьер-лигой?

– Обещать можно лишь то, что ты можешь гарантировать. Тем более не хочу сглазить. Но я уверяю поклонников «Динамо»: мы приложим даже не 100, а 150 процентов усилий для того, чтобы не повторить произошедшее в 2016-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Хохлов Дмитрий
Комментарии (10)
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сапёр75
1519623696
Обещенного три года ждут
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нейтральныйкакникто
1519624209
Уверять не обещать , а обещать не значит сделать. Обыкновенное ЛА-ЛА-ЛА , с элементами завышенных самооценки и значимости
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zigbert
1519629296
Борьба в нижней половине турнирной таблицы ,будет тяжелой.
Ответить
OfaZavr
1519631077
может и вправду сейчас у Динамо все налаживается и вылета больше не допустят, удачи!
Ответить
Cherembas
1519631523
и так видно
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77SAM
1519633010
150%- от чего?
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Pourport
1519634778
Старт важен,надо 4 числа в Башкирии три очка отнимать!Если все получится,можно верить во все сказанное,а на ТОП мы горазды,доказано не одним сезоном!)
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VeniaminS
1519655161
Надеемся....
Ответить
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