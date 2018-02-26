Хохлов не хочет думать о вылете «Динамо» в ФНЛ

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что даже не рассматривает ситуацию двухлетней давности, когда бело-голубые вылетели в ФНЛ. По его словам, нынешняя команда способна решить задачу и остаться в Премьер-лиге по итогам сезона.

Напомним, «Динамо» после 20 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

– Нынешнее «Динамо» сильнее, чем та команда, которую вы принимали в октябре?

– Однозначно. И по составу, и по менталитету, и по игре.

– Есть уверенность, что катастрофа двухлетней давности не повторится?

– Даже думать об этом не хочу.

– Можете пообещать болельщикам, что точно не расстанетесь с Премьер-лигой?

– Обещать можно лишь то, что ты можешь гарантировать. Тем более не хочу сглазить. Но я уверяю поклонников «Динамо»: мы приложим даже не 100, а 150 процентов усилий для того, чтобы не повторить произошедшее в 2016-м.