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    Хохлов не хочет думать о вылете «Динамо» в ФНЛ

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что даже не рассматривает ситуацию двухлетней давности, когда бело-голубые вылетели в ФНЛ. По его словам, нынешняя команда способна решить задачу и остаться в Премьер-лиге по итогам сезона.

    Напомним, «Динамо» после 20 туров занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

    – Нынешнее «Динамо» сильнее, чем та команда, которую вы принимали в октябре?

    – Однозначно. И по составу, и по менталитету, и по игре.

    – Есть уверенность, что катастрофа двухлетней давности не повторится?

    – Даже думать об этом не хочу.

    – Можете пообещать болельщикам, что точно не расстанетесь с Премьер-лигой?

    – Обещать можно лишь то, что ты можешь гарантировать. Тем более не хочу сглазить. Но я уверяю поклонников «Динамо»: мы приложим даже не 100, а 150 процентов усилий для того, чтобы не повторить произошедшее в 2016-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.02.2018 07:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 февраля 2018, 17:26

      Надеемся....

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 февраля 2018, 11:46

      Старт важен,надо 4 числа в Башкирии три очка отнимать!Если все получится,можно верить во все сказанное,а на ТОП мы горазды,доказано не одним сезоном!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 февраля 2018, 11:16

      150%- от чего?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 26 февраля 2018, 10:52

      и так видно

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:44

      может и вправду сейчас у Динамо все налаживается и вылета больше не допустят, удачи!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > OfaZavr 26 февраля 2018, 11:23

      Динамо принципиальнейший соперник Спартака. Что ты блеать такое?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Тraumtanzеr 26 февраля 2018, 17:59

      ну во первых самый принципиальный соперник это ЦСКА а во вторых просто всегда нормально относился к Динамо да и не к какому нашему клубу ненависти не испытываю, есть может неприязнь к Зениту но это понятно, а насчет Динамо так даже лучше если соперник вернет былую силу и противостояния с ним будут зрелищными, поэтому хотел чтобы они избежали вылета как было несколько лет назад.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 10:14

      Борьба в нижней половине турнирной таблицы ,будет тяжелой.

      2
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 февраля 2018, 08:50

      Уверять не обещать , а обещать не значит сделать. Обыкновенное ЛА-ЛА-ЛА , с элементами завышенных самооценки и значимости

      -2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 26 февраля 2018, 08:41

      Обещенного три года ждут

      0
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