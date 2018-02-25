Кейн – о матче с «Кристал Пэлас»: «Я думал,  что это будет не наш день»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн прокомментировал результат матча 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэласа» (1:0).

«Я думал, что это будет не наш день, потому что у нас было немного моментов. Но мы продолжали идти вперед до конца и получили вознаграждение за это.

150-й гол в карьере? Я даже не знал об этом. Просто продолжал забивать и помогать команде выигрывать матчи», – сказал Кейн.

«Тоттенхэм» набрал 55 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, обойдя «Челси». Если аристократы сегодня не выиграют у «Манчестер Юнайтед», то они останутся пятыми.