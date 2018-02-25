Гари Невилл: «Погба? В «МЮ» оказывались на скамейке запасных и более великие игроки»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не видит ничего страшного в том, что хавбек Поль Погба потерял место в основном составе команды.

Напомним, что француз начал на скамейке запасных матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).

«Конечно, для Погба это очень тяжело, но я выступал за «МЮ» 20 лет. Видел, как многие футболисты оказывались на скамейке запасных. И эти игроки были лучше, чем Поль.

Он не должен видеть в этом какое-то преступление. Погба необходимо продолжать работать», – заявил Невилл.