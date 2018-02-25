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    Гари Невилл: «Погба? В «МЮ» оказывались на скамейке запасных и более великие игроки»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не видит ничего страшного в том, что хавбек Поль Погба потерял место в основном составе команды.

    Напомним, что француз начал на скамейке запасных матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).

    «Конечно, для Погба это очень тяжело, но я выступал за «МЮ» 20 лет. Видел, как многие футболисты оказывались на скамейке запасных. И эти игроки были лучше, чем Поль.

    Он не должен видеть в этом какое-то преступление. Погба необходимо продолжать работать», – заявил Невилл.

    Источник: A Bola

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    25.02.2018 09:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 февраля 2018, 14:11

      Погба как игрок, также как и Моур как тренер - явно не тянут для уровня МЮ! Обоих бы выгнать поскорее....... Стыдно смотреть на такой великий клуб, играющий в автобус( А от среднего игрока, распиареного как суперзвезду, тоже толку мало...

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 25 февраля 2018, 10:23

      Муриньо "убивает" очередного игрока

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