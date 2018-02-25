Гари Невилл: «Погба? В «МЮ» оказывались на скамейке запасных и более великие игроки»

Погба как игрок, также как и Моур как тренер - явно не тянут для уровня МЮ! Обоих бы выгнать поскорее....... Стыдно смотреть на такой великий клуб, играющий в автобус( А от среднего игрока, распиареного как суперзвезду, тоже толку мало...
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не видит ничего страшного в том, что хавбек Поль Погба потерял место в основном составе команды.
Напомним, что француз начал на скамейке запасных матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи» (0:0).
«Конечно, для Погба это очень тяжело, но я выступал за «МЮ» 20 лет. Видел, как многие футболисты оказывались на скамейке запасных. И эти игроки были лучше, чем Поль.
Он не должен видеть в этом какое-то преступление. Погба необходимо продолжать работать», – заявил Невилл.