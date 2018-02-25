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    Болельщик «Спартака»: «Баски нападали на нас и стреляли из ракетниц»

    Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Горшунов подчеркнул, что на болельщиков московской команды в Бильбао было совершено нападение.

    Ранее сообщалось, что во время стычки между фанатами красно-белых и «Атлетика» погиб полицейский.

    «Да, наши болельщики шли на матч все вместе. На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил раннее, местные ультра.

    Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом.

    Полицейские сначала пытались просто оттеснить всех дерущихся на соседнюю улицу и перекрыть пути возвращения на площадь. Всего этого можно было избежать, просто не позволив болельщикам встретиться лицом к лицу. Они начали действовать жестко лишь после того, как одному из сотрудников стало плохо. Это произошло в тот момент, когда испанцы кинули в его сторону пиротехнику. После начались стычки уже с полицией. Представители правоохранительных органов применяли силу без разбора», – сказал Горшунов.

    Источник: RT

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    25.02.2018 06:51
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 февраля 2018, 12:32

      какие то санкции будут к принимающей стороне?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 25 февраля 2018, 19:38

      провокация перед чемпионатом мира - это так похоже на гейропу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 февраля 2018, 15:19

      Мы всегда виноваты. Мы - Россия.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2018, 14:54

      Цыгане, баски, все ненавидят русских, сколько же там этого говна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 февраля 2018, 13:37

      у них ракетницы у нас будут ракеты потом не жалуйтесь

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 25 февраля 2018, 13:26

      Если бы наши нападали на басков то после первой игры из столицы одни гробы улетали!!! Это полиция у них ХРЕНОВА работала что не могли безопасность обеспечить! А Испанским болелам скажу так "вам ещё в Россию ехать летом". приём будет ТЁПЛЫМ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 февраля 2018, 11:48

      *****

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 февраля 2018, 11:16

      А где была славная испанская полиция?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5113

      hunta > zigbert 27 февраля 2018, 18:19

      В реанимации, от страха....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 февраля 2018, 11:03

      Ни на минуту не сомневался,что на наших напали,причем как всегда подло,а когда их полицейский скончался от своих же,подняли вой на всю
      "гей-ропу" ,да и что можно еще ожидать от этих потомков колонизаторов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 25 февраля 2018, 10:58

      Гишпанцы всю историю западло делали ... Сами - полное г..., отребье цивилизации ...

      -2
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