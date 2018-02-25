Болельщик «Спартака»: «Баски нападали на нас и стреляли из ракетниц»

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Горшунов подчеркнул, что на болельщиков московской команды в Бильбао было совершено нападение.

Ранее сообщалось, что во время стычки между фанатами красно-белых и «Атлетика» погиб полицейский.

«Да, наши болельщики шли на матч все вместе. На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил раннее, местные ультра.

Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом.

Полицейские сначала пытались просто оттеснить всех дерущихся на соседнюю улицу и перекрыть пути возвращения на площадь. Всего этого можно было избежать, просто не позволив болельщикам встретиться лицом к лицу. Они начали действовать жестко лишь после того, как одному из сотрудников стало плохо. Это произошло в тот момент, когда испанцы кинули в его сторону пиротехнику. После начались стычки уже с полицией. Представители правоохранительных органов применяли силу без разбора», – сказал Горшунов.