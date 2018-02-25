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  • Болельщик «Спартака»: «Баски нападали на нас и стреляли из ракетниц»

Болельщик «Спартака»: «Баски нападали на нас и стреляли из ракетниц»

25 февраля 2018, 06:51
21

Директор фан-клуба «Спартака» Валентин Горшунов подчеркнул, что на болельщиков московской команды в Бильбао было совершено нападение.

Ранее сообщалось, что во время стычки между фанатами красно-белых и «Атлетика» погиб полицейский.

«Да, наши болельщики шли на матч все вместе. На моих глазах колонна испанцев приблизилась к площади возле стадиона и поравнялась с одним из уличных баров. Мы начали скандировать «Спартак», в нас полетели пивные кружки, и тут же с соседней улицы на болельщиков выдвинулись те, кого я заметил раннее, местные ультра.

Удар приняли на себя самые миролюбивые поклонники нашей команды, но за ними следом шли и те, кто смог за себя постоять. Баски нападали с применением всех подручных средств. Они перевернули мусорный бак, из которого в людей полетели битые бутылки, железные прутья. Позже появились биты, в нас стреляли из ракетниц. Травмы у всех схожие: переломы, в том числе открытые, многих ранили стеклом.

Полицейские сначала пытались просто оттеснить всех дерущихся на соседнюю улицу и перекрыть пути возвращения на площадь. Всего этого можно было избежать, просто не позволив болельщикам встретиться лицом к лицу. Они начали действовать жестко лишь после того, как одному из сотрудников стало плохо. Это произошло в тот момент, когда испанцы кинули в его сторону пиротехнику. После начались стычки уже с полицией. Представители правоохранительных органов применяли силу без разбора», – сказал Горшунов.

Источник: RT
Лига Европы Спартак Атлетик
Комментарии (21)
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Диктор
1519531518
а ВИНОВАТЫХ ОПЯТЬ СДЕЛАЮТ НАС.
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RedWhiteFans2
1519532570
Уроды нас окружают. И все добра желают.
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нейтральныйкакникто
1519535116
Лишний раз убеждаешься -фаны ездят не футбол команды посмотреть , а пройтись колонной-толпой по городу , поскандировать, и гадости против соперников в том числе.Для них футбол это повод для хаоса.Видать проморгали в Германии , когда не допустили на рейс нескольких , всех надо было отправлять домой
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orlovcar
1519537442
нытье
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Нострадамус_Саша
1519545493
Гишпанцы всю историю западло делали ... Сами - полное г..., отребье цивилизации ...
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nemolod
1519545816
Ни на минуту не сомневался,что на наших напали,причем как всегда подло,а когда их полицейский скончался от своих же,подняли вой на всю "гей-ропу" ,да и что можно еще ожидать от этих потомков колонизаторов!
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zigbert
1519546616
А где была славная испанская полиция?
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Отчаянный Пердун
1519554412
Если бы наши нападали на басков то после первой игры из столицы одни гробы улетали!!! Это полиция у них ХРЕНОВА работала что не могли безопасность обеспечить! А Испанским болелам скажу так "вам ещё в Россию ехать летом". приём будет ТЁПЛЫМ
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Полная Канистра
1519555034
у них ракетницы у нас будут ракеты потом не жалуйтесь
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aaaaahhhh
1519576710
провокация перед чемпионатом мира - это так похоже на гейропу.
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