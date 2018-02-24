Конте видит Кристенсена капитаном «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил хороший сезон, который проводит 21-летний защитник команды Андреас Кристенсен, не смотря на некоторые ошибки.

«Я уже забыл его ошибку в матче с «Барселоной». Считаю, что любой футболист за карьеру может совершить кучу оплошностей.

Для Кристенсена этот сезон складывается превосходно, он заметно вырос за этот год. Он играет прекрасно. Я доверяю Кристенсену.

Этот футболист не только отражает настоящее, но и будущее «Челси». Со временем он может стать капитаном команды», – считает Конте.

В текущем сезоне 21-летний датчанин провел в Премьер-лиге 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.