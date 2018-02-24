Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте видит Кристенсена капитаном «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил хороший сезон, который проводит 21-летний защитник команды Андреас Кристенсен, не смотря на некоторые ошибки.

    «Я уже забыл его ошибку в матче с «Барселоной». Считаю, что любой футболист за карьеру может совершить кучу оплошностей.

    Для Кристенсена этот сезон складывается превосходно, он заметно вырос за этот год. Он играет прекрасно. Я доверяю Кристенсену.

    Этот футболист не только отражает настоящее, но и будущее «Челси». Со временем он может стать капитаном команды», – считает Конте.

    В текущем сезоне 21-летний датчанин провел в Премьер-лиге 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2018 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 26 февраля 2018, 07:53

      ...и не только Челси, но и сборной. Симон Кьяер не тянет на капитана.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11