Ари – о матчах с «Атлетико»: «Нет ничего невозможного»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. «Локомотив» сыграет с «Атлетико».

«Будет сложная и одновременно потрясающая игра, ведь мы встретимся с одной из сильнейших команд Европы. Очень рады тому, что сыграем против «Атлетико», но нужно понимать, что игра против команды такого уровня не станет легкой прогулкой для нас, будем готовиться.

Испанцы обладают хорошей комбинационной игрой, но, как говорится, нет ничего невозможного», – сказал Ари.

Напомним, что жеребьевка 1/8 финала ЛЕ состоялась сегодня. ЦСКА – с «Лионом», «Зенит»– с «РБ Лейпцигом».