Рахимов назвал ключевой момент в победе «Зенита» над «Селтиком»

Известный футбольный тренер и эксперт Рашид Рахимов уверен, что быстрый гол в ворота «Селтика» в исполнении защитника «Зенита» Бранислава Ивановича стал ключевым моментом в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы в Санкт Петербурге.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Селтик» завершился со счетом 3:0 (счет первой встречи – 0:1).

– За счет чего «Зениту» удалось сразу же обескуражить «Селтик» в домашнем матче?

– Сразу скажу, быстрый гол Бранислава Ивановича стал ключевым моментом в этой игре. После поражения в Глазго необходимо было как можно скорее забить в домашней встрече. Этот гол сразу придал уверенности «Зениту». Если мы сравним два матча, то можем легко вспомнить, что в Шотландии питерцы достаточно быстро теряли мяч, потому что поигрывали много единоборств, не выдерживая напора жесткой борьбы ни в защите, ни в атаке. В домашней игре команда Манчини как раз сыграла достаточно агрессивно, выиграла много единоборств. Тот же Кокорин сделал несколько подкатов, пусть даже они были и с нарушениями правил, но почувствовалась агрессивность в игре «Зенита» с первых же минут. Это очень показательный момент. Наша команда в этом компоненте смогла сыграть намного сильнее, чем в Глазго.

Видно было, что «Зенит» все равно свои игру как бы вторым номером – через контратаку. Потому что позиционная атака очень редко доводилась до острого логического завершения. Не было хороших комбинаций в позиционном нападении. А вот что касается контратак, то «Зенит» достаточно хорошо их использовал. После перехвата, выигрыша мяча сразу следовали вертикальные открывания – появлялся ориентир для острого паса. Команда старалась убегать в контратаки и это у нее получалось. Даже при позиционных атаках, «Зенит» умело использовал высокое расположение обороны шотландцев: сразу же следовали передачи за спину, быстрые открывания. Все опасные моменты возникали после таких ситуаций.

Что касается защиты своих ворот, то после забитого мяча «Зенит» эффективно действовал в отборе в середине поля. Питерцы строили очень плотную оборону, начиная метров с тридцати от своих ворот, в этой зоне им удавалось сделать очень много перехватов, после чего опять-таки начинались контратаки.

– Многие перед игрой высказывали опасения о внутрикомандной атмосфере. Что скажете о том настрое, с которым вышел «Зенит»?

– Очень хороший. Настрой был очевиден. Понятно, что гол Ивановича придал настроение и определил дальнейшее течение матча, но если сравнивать первую и вторую игры в общем, то «Зенит», конечно, по многим показателям сделал заметный шаг вперед.

– Первый гол – это «стандарт», Иванович после матча признался, что команда подобные действия тренировала. Давайте остановимся на голе Кузяева, это вы его научили так мастерски бить издали?

– Далер все время все очень быстро схватывал, но этому он учился сам. Кузяев не обладал таким хорошим поставленным ударом. Если хотите об этом знать, то ему как раз после одного из сезонов мной было сказано, что он должен как раз обратить внимание на то, как надо ставить удар. Я и сейчас не считаю, что у него есть поставленный удар, но в этом ударе уже чувствуется сила. Если говорить о том, как залетел второй мяч в сетку, то при повторе было видно, что в завершающей фазе полета он изменил направление. Хорошо, что Кузяев и дальше пытался пользоваться дальними ударами. Меня он этим не удивил, потому что Далер все быстро схватывает и самостоятельно работает над качествами, которые требуют усиления. Видно, что он прибавляет во всех компонентах. Кузяев уже и головой играет, пусть это еще не столь эффективно, но он не уклоняется от верховой борьбы. Прибавил и в скоростной, взрывной работе. Это ведь не первый его забитый мяч после подобного удара, так он в Хабаровске на старте чемпионата издалека забивал.