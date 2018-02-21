Голкипер «Атлетика»: «Спартаку» нечего терять»

Голкипер «Атлетика» Яго Эррерин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака». Первая игра завершилась победой басков – 3:1.

Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Результат мы привезли из России положительный, но это ничего еще не значит. «Спартаку» нечего терять. И наша задача – закрепить успех. Главный наш плюс – возможность воспользоваться зонами в обороне соперника, ведь он будет с первых минут атаковать. Мы очень хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше. Иначе получится, что мы зря потратили столько сил, пробиваясь через групповой турнир.

В выходные нас ждет важный матч против «Малаги» в чемпионате Испании, но давайте не забегать вперед. Не забывайте, мы еще не прошли «Спартак».

Мы слышим много разговоры о том, что в Бильбао прилетело много ультрас «Спартака». Но я уверен, что среди гостей хватает тех, кто хочет просто насладиться футболом и красотой нашего города», – сказал Эррерин.

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