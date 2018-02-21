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    Голкипер «Атлетика»: «Спартаку» нечего терять»

    Голкипер «Атлетика» Яго Эррерин поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спартака». Первая игра завершилась победой басков – 3:1.

    Ответная встреча пройдет завтра на стадионе «Сан Мамес Баррия». Начало – в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Результат мы привезли из России положительный, но это ничего еще не значит. «Спартаку» нечего терять. И наша задача – закрепить успех. Главный наш плюс – возможность воспользоваться зонами в обороне соперника, ведь он будет с первых минут атаковать. Мы очень хотим пройти в Лиге Европы как можно дальше. Иначе получится, что мы зря потратили столько сил, пробиваясь через групповой турнир.

    В выходные нас ждет важный матч против «Малаги» в чемпионате Испании, но давайте не забегать вперед. Не забывайте, мы еще не прошли «Спартак».

    Мы слышим много разговоры о том, что в Бильбао прилетело много ультрас «Спартака». Но я уверен, что среди гостей хватает тех, кто хочет просто насладиться футболом и красотой нашего города», – сказал Эррерин.

    «Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2018 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:18

      терять нечего потому что на 95% все шансы уже потеряли, но будем верить в чудо почему бы нет.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2018, 06:53

      Но ничего и не светит.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 февраля 2018, 21:14

      да и приобрести уже ниче не получится...

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 21:05

      Спартаку терять нечего, а демонстрации ваших фанов - это демонстрация дебилизма.

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