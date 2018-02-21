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  • Зобнин: «Разгром от «Ливерпуля» 0:7? Мы четко поняли, что уровень «Спартака» отличается от уровня топ-команды»

Зобнин: «Разгром от «Ливерпуля» 0:7? Мы четко поняли, что уровень «Спартака» отличается от уровня топ-команды»

21 февраля 2018, 20:11
10

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении московского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7).

Завтра красно-белые проведут ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Первая игра завершилась поражением «Спартака» (1:3).

– Вы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, и вот 21 ноября в Москве дебютировали против «Марибора». Мечта сбылась?

– Да, мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать матч с «Ливерпулем» наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

– При каком счете захотелось, чтобы матч в Ливерпуле поскорее закончился?

– Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, что отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Спартак Ливерпуль Зобнин Роман
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1519233935
Работайте над психологией, если хотите выйти на уровень Ливерпуля
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kykyi
1519234483
А до этого он футбол по тв не смотрел никогда или раньше он жил на Луне,где футбол не показывают хотя бы по тв?
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DEFENDER114
1519235577
Адекватно. +
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ЮЗИК
1519235924
Наконец то прозрели
Ответить
И. Добрый.
1519236317
Я не понял, этот умалишенный в реале думал что Спартак ровня Ливерпулю? Да уж, все еще хуже, чем мы думаем.
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RotBerg
1519239659
Зенит проходил Ливер с Суаресом на острие.
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allkeeper
1519279422
Как же достали смаковать эту тему. ёлки-палки, уже 3 месяца прошло
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OfaZavr
1519283446
наш уровень и без этого разгрома понятен был, а вот вы видимо не все выводы сделали раз с Атлетиком такие голы получили ведь в еврокубках любая команда легко накажет за ошибки и недочеты.
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anatolich72
1519337131
К СОЖАЛЕНИЮ это уровень нашего чемпионата
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