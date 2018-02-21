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    Зобнин: «Разгром от «Ливерпуля» 0:7? Мы четко поняли, что уровень «Спартака» отличается от уровня топ-команды»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении московского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7).

    Завтра красно-белые проведут ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Первая игра завершилась поражением «Спартака» (1:3).

    – Вы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, и вот 21 ноября в Москве дебютировали против «Марибора». Мечта сбылась?

    – Да, мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать матч с «Ливерпулем» наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

    – При каком счете захотелось, чтобы матч в Ливерпуле поскорее закончился?

    – Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, что отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс.

    Источник: УЕФА

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    21.02.2018 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 февраля 2018, 01:05

      К СОЖАЛЕНИЮ это уровень нашего чемпионата

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 февраля 2018, 10:10

      наш уровень и без этого разгрома понятен был, а вот вы видимо не все выводы сделали раз с Атлетиком такие голы получили ведь в еврокубках любая команда легко накажет за ошибки и недочеты.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 февраля 2018, 09:03

      Как же достали смаковать эту тему. ёлки-палки, уже 3 месяца прошло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 21 февраля 2018, 22:00

      Зенит проходил Ливер с Суаресом на острие.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      И. Добрый. 21 февраля 2018, 21:05

      Я не понял, этот умалишенный в реале думал что Спартак ровня Ливерпулю? Да уж, все еще хуже, чем мы думаем.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 февраля 2018, 20:58

      Наконец то прозрели

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 февраля 2018, 20:52

      Адекватно. +

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 февраля 2018, 20:34

      А до этого он футбол по тв не смотрел никогда или раньше он жил на Луне,где футбол не показывают хотя бы по тв?

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 февраля 2018, 20:25

      Работайте над психологией, если хотите выйти на уровень Ливерпуля

      0
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