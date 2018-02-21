Зобнин: «Разгром от «Ливерпуля» 0:7? Мы четко поняли, что уровень «Спартака» отличается от уровня топ-команды»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении московского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:7).

Завтра красно-белые проведут ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Первая игра завершилась поражением «Спартака» (1:3).

– Вы мечтали сыграть в Лиге чемпионов, и вот 21 ноября в Москве дебютировали против «Марибора». Мечта сбылась?

– Да, мечта сбылась, безусловно. Но полным дебютом можно назвать матч с «Ливерпулем» наш неудачный. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов.

– При каком счете захотелось, чтобы матч в Ливерпуле поскорее закончился?

– Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была неудачная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, что отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс.