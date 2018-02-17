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    Пасторелло уверен, что Сандро покинет «Ювентус» летом

    Футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что ожидает ухода защитника «Ювентуса» Алекса Сандро из команды грядущим летом.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

    «Для начала я должен уточнить, что я не агент Алекса Сандро, но был причастен к его возможному переходу в «Челси» прошлым летом.

    Спустя несколько лет в «Ювентусе» он, вероятно, захочет оглянуться вокруг и АПЛ может стать тем место, куда он может перебраться.

    Я ожидаю, что какое-либо движение от него произойдет. И тот факт, что он не продлил контракт, – это ключ к разгадке», – сказал Пасторелло.

    Бразилец перешел в «старую синьору» из «Порту» в августе 2015 года. Его текущее соглашение с туринцами рассчитано до 2020 года. За «бьянконери» Сандро провел 100 матчей, забил семь голов и сделал 17 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    17.02.2018 12:47
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