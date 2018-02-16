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    Мбаппе: «С «Реалом» еще ничего не окончено»

    Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе убеждает общественность в том, что исход матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» еще не решен. Напомним, первая игра осталась за сливочными – 3:1.

    «Трудно принять поражение на «Сантьяго Бернабеу», но еще ничего не окончено. Впереди тяжелейший матч на «Парк де Пренс», в котором все определится. Нам нужно добавить в решительности. Кроме того, нам здорово помогут болельщики», – сказал игрок.

    Ответная игра состоится 6 марта.

    Источник: Marca

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    16.02.2018 18:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 16 февраля 2018, 22:29

      С Реалом тебе еще играть и играть, а может и в нем поиграешь, тебе только 19,

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 16 февраля 2018, 21:32

      Эх Донателло, ты ещё мал и глуп )))

      0
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      Рейтинг: +144

      Glebson 16 февраля 2018, 20:53

      Да, он прав, Реал ещё в финале сыграет :)

      0
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 16 февраля 2018, 19:49

      да не ребят вы опять пролетаете в этом году...

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