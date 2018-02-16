Мбаппе: «С «Реалом» еще ничего не окончено»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе убеждает общественность в том, что исход матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» еще не решен. Напомним, первая игра осталась за сливочными – 3:1.

«Трудно принять поражение на «Сантьяго Бернабеу», но еще ничего не окончено. Впереди тяжелейший матч на «Парк де Пренс», в котором все определится. Нам нужно добавить в решительности. Кроме того, нам здорово помогут болельщики», – сказал игрок.

Ответная игра состоится 6 марта.