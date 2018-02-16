Глушаков – после поражения от «Атлетика»: «Разве было видно, что мы чего-то испугались?»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» забил свои голы в ворота российского клуба «из ничего». Футболист уверен, что шансы на выход в следующий раунд у красно-белых по-прежнему остаются.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

— Показалось, что ваша роль на поле в этом матче несколько изменилась — вы выдвинулись ближе к линии атаки и чаще смещались к левой бровке...

— Ничего подобного, мы так уже играли, когда Массимо Каррера только возглавил «Спартак»: я, Фернандо и Зобнин втроем в центре поля. Провели так довольно много матчей: Самару дома обыгрывали, с «Рубином» так же играли. А сейчас подстраивались под действия «Атлетика», иногда я выдвигался вперед и участвовал в прессинге возле их штрафной. Так что ничего нового в тактической схеме не было.

— Не боялись, что «Спартак» может расклеиться после первого пропущенного гола?

— Разве было видно, что мы чего-то испугались? Наоборот, много атаковали, а у соперника почти не было моментов, и они нам «из ничего» забили. Три момента — три гола. Поэтому не скажу, что «Спартак» уступил по игре.

— Как все-таки решить проблему игры в обороне? Почему годами «Спартак» не может укрепить эту линию?

— Ну вот, проиграли, и теперь все будут говорить: «Что делать с обороной?» Да, мы и раньше пропускали, и при этом чемпионами становились... Это футбол, в котором всегда случаются ошибки, иногда бывает не твой день. Надо просто двигаться вперед, работать над ошибками. Кто работает, к тому и результат приходит.

— После домашнего поражения у «Спартака» остаются шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы?

— Шансы всегда есть. Надо верить в себя, в свои силы, делать правильные выводы после поражения.

— Накануне матча Массимо Каррера, отвечая на вопрос, как бороться с холодной погодой, заявил, что перед игрой пропустит вместе с игроками по стопочке водки. Пропустили?

— Нужно же шутки понимать (улыбается). Какая может быть рюмочка?