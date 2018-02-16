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  • Глушаков – после поражения от «Атлетика»: «Разве было видно, что мы чего-то испугались?»

Глушаков – после поражения от «Атлетика»: «Разве было видно, что мы чего-то испугались?»

16 февраля 2018, 06:54
9

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» забил свои голы в ворота российского клуба «из ничего». Футболист уверен, что шансы на выход в следующий раунд у красно-белых по-прежнему остаются.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

— Показалось, что ваша роль на поле в этом матче несколько изменилась — вы выдвинулись ближе к линии атаки и чаще смещались к левой бровке...

— Ничего подобного, мы так уже играли, когда Массимо Каррера только возглавил «Спартак»: я, Фернандо и Зобнин втроем в центре поля. Провели так довольно много матчей: Самару дома обыгрывали, с «Рубином» так же играли. А сейчас подстраивались под действия «Атлетика», иногда я выдвигался вперед и участвовал в прессинге возле их штрафной. Так что ничего нового в тактической схеме не было.

— Не боялись, что «Спартак» может расклеиться после первого пропущенного гола?

— Разве было видно, что мы чего-то испугались? Наоборот, много атаковали, а у соперника почти не было моментов, и они нам «из ничего» забили. Три момента — три гола. Поэтому не скажу, что «Спартак» уступил по игре.

— Как все-таки решить проблему игры в обороне? Почему годами «Спартак» не может укрепить эту линию?

— Ну вот, проиграли, и теперь все будут говорить: «Что делать с обороной?» Да, мы и раньше пропускали, и при этом чемпионами становились... Это футбол, в котором всегда случаются ошибки, иногда бывает не твой день. Надо просто двигаться вперед, работать над ошибками. Кто работает, к тому и результат приходит.

— После домашнего поражения у «Спартака» остаются шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы?

— Шансы всегда есть. Надо верить в себя, в свои силы, делать правильные выводы после поражения.

— Накануне матча Массимо Каррера, отвечая на вопрос, как бороться с холодной погодой, заявил, что перед игрой пропустит вместе с игроками по стопочке водки. Пропустили?

— Нужно же шутки понимать (улыбается). Какая может быть рюмочка?

Источник: «Спорт день за днем»
Лига Европы Спартак Атлетик Глушаков Денис
Комментарии (9)
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oyabun
1518753851
А такое ощущение что не только одну рюмочку, но и гораздо больше хлопнули перед игрой для смелости. У Реброва и Кутепова точно двоилось в глазах..
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ROSTOV SUPER
1518754656
Из ничего голы в кол-ве 3-х не влетают ! Из ничего может один дурень влететь , какие у Глушакова к стати и случались в пору везения !
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alex1951
1518755123
проигран бой - но не проиграна война! спартак лучший,а 1-3 и 0-7 это же случайность ?! 5-1 с Севилей - вот где класс ...мастер-класс!
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Диктор
1518758838
По игре точно не уступили-но три раза дали пробить и три раза в ворота.Ребров все -пора на пенсию.Ну и фартом вам точно уж не повезло.
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овертайм
1518760209
не испугались а обосрались в прямом и переносном смыслах)
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alp
1518762530
не надо оправдываться... первые матчи в Европе просрали все, за исключением паровозов.... коней конифей вытащил, а то могло быть как у нас.... однако у коней Зенита и тем более Локо, шансы на выход есть. Спартак же, судя по игре, дома 3 не забъет и, скорее всего, хотя бы 1 пропустит...
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upiter622
1518763500
При такой поддержке болельщиков и проиграть!Позорище!
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Сильвербой
1518791451
Вы обосрались!!!
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