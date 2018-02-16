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    Глушаков – после поражения от «Атлетика»: «Разве было видно, что мы чего-то испугались?»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» забил свои голы в ворота российского клуба «из ничего». Футболист уверен, что шансы на выход в следующий раунд у красно-белых по-прежнему остаются.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» – «Атлетик» завершился со счетом 1:3. Ответная встреча пройдет в Бильбао 22 февраля.

    — Показалось, что ваша роль на поле в этом матче несколько изменилась — вы выдвинулись ближе к линии атаки и чаще смещались к левой бровке...

    — Ничего подобного, мы так уже играли, когда Массимо Каррера только возглавил «Спартак»: я, Фернандо и Зобнин втроем в центре поля. Провели так довольно много матчей: Самару дома обыгрывали, с «Рубином» так же играли. А сейчас подстраивались под действия «Атлетика», иногда я выдвигался вперед и участвовал в прессинге возле их штрафной. Так что ничего нового в тактической схеме не было.

    — Не боялись, что «Спартак» может расклеиться после первого пропущенного гола?

    — Разве было видно, что мы чего-то испугались? Наоборот, много атаковали, а у соперника почти не было моментов, и они нам «из ничего» забили. Три момента — три гола. Поэтому не скажу, что «Спартак» уступил по игре.

    — Как все-таки решить проблему игры в обороне? Почему годами «Спартак» не может укрепить эту линию?

    — Ну вот, проиграли, и теперь все будут говорить: «Что делать с обороной?» Да, мы и раньше пропускали, и при этом чемпионами становились... Это футбол, в котором всегда случаются ошибки, иногда бывает не твой день. Надо просто двигаться вперед, работать над ошибками. Кто работает, к тому и результат приходит.

    — После домашнего поражения у «Спартака» остаются шансы на выход в следующий раунд Лиги Европы?

    — Шансы всегда есть. Надо верить в себя, в свои силы, делать правильные выводы после поражения.

    — Накануне матча Массимо Каррера, отвечая на вопрос, как бороться с холодной погодой, заявил, что перед игрой пропустит вместе с игроками по стопочке водки. Пропустили?

    — Нужно же шутки понимать (улыбается). Какая может быть рюмочка?

    Источник: «Спорт день за днем»

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    16.02.2018 06:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:30

      Вы обосрались!!!

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 февраля 2018, 09:45

      При такой поддержке болельщиков и проиграть!Позорище!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 16 февраля 2018, 09:28

      не надо оправдываться... первые матчи в Европе просрали все, за исключением паровозов.... коней конифей вытащил, а то могло быть как у нас.... однако у коней Зенита и тем более Локо, шансы на выход есть. Спартак же, судя по игре, дома 3 не забъет и, скорее всего, хотя бы 1 пропустит...

      5
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 февраля 2018, 08:50

      не испугались а обосрались в прямом и переносном смыслах)

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 февраля 2018, 08:27

      По игре точно не уступили-но три раза дали пробить и три раза в ворота.Ребров все -пора на пенсию.Ну и фартом вам точно уж не повезло.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 февраля 2018, 07:25

      проигран бой - но не проиграна война!
      спартак лучший,а 1-3 и 0-7 это же случайность ?!
      5-1 с Севилей - вот где класс ...мастер-класс!

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 16 февраля 2018, 07:17

      Из ничего голы в кол-ве 3-х не влетают ! Из ничего может один дурень влететь , какие у Глушакова к стати и случались в пору везения !

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 февраля 2018, 07:04

      А такое ощущение что не только одну рюмочку, но и гораздо больше хлопнули перед игрой для смелости. У Реброва и Кутепова точно двоилось в глазах..

      9
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > oyabun 16 февраля 2018, 07:26

      а то......)))

      1
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