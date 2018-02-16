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    Семин: «Локомотив» еще не прошел дальше»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) оценил шансы московского клуба на выход в следующий раунд.

    Ответная игра состоится в Москве 22 февраля.

    «Мы никогда не должны терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после всех ошибок в первом тайме они объединились и показали интересный футбол во втором тайме. Мы сделали тактические изменения, которые сработали.

    Конечно, я не считаю, что мы уже прошли дальше. «Ницца» – очень хорошая и боевая команда. Осталось ещe 90 минут, и мы постараемся сделать всe возможное», – сказал Семин.

    Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!

    Источник: ФК «Ницца»

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    16.02.2018 00:11
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 февраля 2018, 17:14

      Локомотив с победой, ждем прохода дальше! Наверное только на вас вся надежда!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 февраля 2018, 10:43

      Счёт 2-1 в гостях, казалось бы неплохой результат на выезде, гол на чужом поле перед ответной домашней игрой. НО, что делает Юрий Павлович? Он убирает опорника и выпускает игрока атаки, тем самым показав, что команда не собирается отсиживаться в обороне и оберегать счёт! Это просто волшебно! Во втором тайме Локо действовал с позиции силы! И где те, кто кричал весь сезон, что Локомотив умеет только обороняться?! Всех красно-зелёных с победой! Юрий Павлович, спасибо что Вы есть!

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 16 февраля 2018, 09:45

      Кргда Палыч вернулся, думал что все, уже не потянет, нельзя в одну реку дважды. А он смотри что делает! И в нашем чемпе и в Европе. Красавец! Удачи Палычу и здоровья.

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      Рейтинг: +11240

      alp 16 февраля 2018, 09:36

      молодцы локо. дома порвете Ниццу как тузик грелку и вперед за следующей победой..... Зенит и Спартак нынче жидко и много обделались...

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 февраля 2018, 08:15

      Палыч как всегда спокоен, уровновешен и знает себе и своей команде цену! Как говорится не говори ГОП пока не перепрыгнешь!!! Ницца не мальчики для битья, в ответной игре дома будет не легко!

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      Рейтинг: +47

      kiril1986 16 февраля 2018, 05:50

      Юрий Палыч как всегда на высоте, да и команда красавцы )переиграли Ниццу в чистую

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 февраля 2018, 05:42

      Первый шаг к выходу в 1/8 сделан , и сделан уверенно.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2018, 01:55

      Наши локомотивы должны ездить по широкой колее!.. что там за границей? - Что, у них для нашего слишком узкая?!. Немедленно расширить!!! Ха. С ув.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 16 февраля 2018, 01:12

      Ну Юрий Палычь вы уже вроде как и способны, вроде как вам и пора бы и взять ЛЕ по возрасту то, а если страна говорит надо , вы уж позвольте постараться и до финала то и дойти!

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 февраля 2018, 00:37

      Палыч да ты просто красава, стаким то бюджетом!!! го в зенит, докажи что в россии тренеры не хуче чем в италии!!

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Павел Буре 16 февраля 2018, 01:13

      Это итальянцы должны доказывать, что способны хотя бы приблизиться до уровня маэстро Палыча..

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