Семин: «Локомотив» еще не прошел дальше»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) оценил шансы московского клуба на выход в следующий раунд.

Ответная игра состоится в Москве 22 февраля.

«Мы никогда не должны терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после всех ошибок в первом тайме они объединились и показали интересный футбол во втором тайме. Мы сделали тактические изменения, которые сработали.

Конечно, я не считаю, что мы уже прошли дальше. «Ницца» – очень хорошая и боевая команда. Осталось ещe 90 минут, и мы постараемся сделать всe возможное», – сказал Семин.

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