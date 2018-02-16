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Семин: «Локомотив» еще не прошел дальше»

16 февраля 2018, 00:11
14

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) оценил шансы московского клуба на выход в следующий раунд.

Ответная игра состоится в Москве 22 февраля.

«Мы никогда не должны терять надежду. Я благодарен игрокам, потому что после всех ошибок в первом тайме они объединились и показали интересный футбол во втором тайме. Мы сделали тактические изменения, которые сработали.

Конечно, я не считаю, что мы уже прошли дальше. «Ницца» – очень хорошая и боевая команда. Осталось ещe 90 минут, и мы постараемся сделать всe возможное», – сказал Семин.

Фернандеш уничтожил «Ниццу». Как же он хорош!

Источник: ФК «Ницца»
Лига Европы Ницца Локомотив Семин Юрий
Комментарии (14)
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Павел Буре
1518730637
Палыч да ты просто красава, стаким то бюджетом!!! го в зенит, докажи что в россии тренеры не хуче чем в италии!!
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Benifacto
1518732720
Ну Юрий Палычь вы уже вроде как и способны, вроде как вам и пора бы и взять ЛЕ по возрасту то, а если страна говорит надо , вы уж позвольте постараться и до финала то и дойти!
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Par Mezan
1518735311
Наши локомотивы должны ездить по широкой колее!.. что там за границей? - Что, у них для нашего слишком узкая?!. Немедленно расширить!!! Ха. С ув.
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нейтральныйкакникто
1518748940
Первый шаг к выходу в 1/8 сделан , и сделан уверенно.
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kiril1986
1518749455
Юрий Палыч как всегда на высоте, да и команда красавцы )переиграли Ниццу в чистую
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Fan Loko mik
1518758104
Палыч как всегда спокоен, уровновешен и знает себе и своей команде цену! Как говорится не говори ГОП пока не перепрыгнешь!!! Ницца не мальчики для битья, в ответной игре дома будет не легко!
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alp
1518762961
молодцы локо. дома порвете Ниццу как тузик грелку и вперед за следующей победой..... Зенит и Спартак нынче жидко и много обделались...
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Чикомас
1518763531
Кргда Палыч вернулся, думал что все, уже не потянет, нельзя в одну реку дважды. А он смотри что делает! И в нашем чемпе и в Европе. Красавец! Удачи Палычу и здоровья.
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mdu86
1518767004
Счёт 2-1 в гостях, казалось бы неплохой результат на выезде, гол на чужом поле перед ответной домашней игрой. НО, что делает Юрий Павлович? Он убирает опорника и выпускает игрока атаки, тем самым показав, что команда не собирается отсиживаться в обороне и оберегать счёт! Это просто волшебно! Во втором тайме Локо действовал с позиции силы! И где те, кто кричал весь сезон, что Локомотив умеет только обороняться?! Всех красно-зелёных с победой! Юрий Павлович, спасибо что Вы есть!
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Сильвербой
1518790459
Локомотив с победой, ждем прохода дальше! Наверное только на вас вся надежда!!!
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