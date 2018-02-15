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    Клопп: «Надеюсь, Салах не остановится на 30 голах»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Порту» (5:0).

    «Я уже понял, что Салах проводит хороший сезон. Это, конечно, очень важно для нас.

    Думаю, каждый гол можно назвать победным. Мы совершенно заслуженно говорим о Мохамеде последние несколько недель. Также Мане сделал камбэк. И Фирмино вновь показал себя очень работоспособным игроком.

    Окслэд-Чемберлен хорош. Все было хорошо. Надеюсь, Салах не остановится на 30 голах», — сказал Клопп.

    Напомним, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля» после ухода Луиса Суареса, который смог забить 30 голов в одном сезоне.

    Источник: FourFourTwo

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    15.02.2018 15:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 февраля 2018, 18:09

      Да, забьет 40 - и Барселона раскроет свой кошелёк!

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