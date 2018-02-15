Клопп: «Надеюсь, Салах не остановится на 30 голах»

Да, забьет 40 - и Барселона раскроет свой кошелёк!
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением вчерашнем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Порту» (5:0).
«Я уже понял, что Салах проводит хороший сезон. Это, конечно, очень важно для нас.
Думаю, каждый гол можно назвать победным. Мы совершенно заслуженно говорим о Мохамеде последние несколько недель. Также Мане сделал камбэк. И Фирмино вновь показал себя очень работоспособным игроком.
Окслэд-Чемберлен хорош. Все было хорошо. Надеюсь, Салах не остановится на 30 голах», — сказал Клопп.
Напомним, что Салах стал первым игроком «Ливерпуля» после ухода Луиса Суареса, который смог забить 30 голов в одном сезоне.