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  • Глушаков: «Перед матчем с «Атлетиком» беспокоит отсутствие практики»

Глушаков: «Перед матчем с «Атлетиком» беспокоит отсутствие практики»

14 февраля 2018, 17:07
10

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

– Давайте отмотаем на 6 лет назад. Вам было 25, когда вы встречались с «Атлетиком» в прошлый раз…

– Да. Играл еще на старом стадионе «Сан Мамес». Приезжал туда с «Локомотивом» в 2012-м году. В Бильбао хорошая публика. Серьезно поддерживает команду. Говорят, что новая арена у них тоже отличная. С момента той встречи с басками состав «Атлетика» сильно изменился. Поэтому о самой команде сложно что-то говорить. Знаю, что это непростой соперник для нас, которого, тем не менее, нужно обыгрывать.

– Стоит ли ждать от басков сюрпризов на поле?

– Все испанцы любят техничный футбол. Предпочитают больше играть с мячом. Пропагандируют умную игру. Жаль, что первый матч сыграем не в гостях. Так нам было бы немного проще в организационном плане. Мы готовились к сезону в Испании, могли бы сразу там сыграть. И затем уже вернуться в Москву на ответную встречу. А так у нас получается много перелетов-переездов. Это тяжеловато.

– По прогнозу, в четверг будет минус пять градусов. Погода может повлиять на исход игры?

– Знаете, мы в Томске играли при минус четырнадцати. Ребята выдержали. Так что, думаю, все будет нормально. Тем более что обе команды в равных условиях.

– Вам лично не привыкать играть с этим соперником в сложных погодных условиях.

– Да, в Москве в феврале 2012-го была метель и где-то минус пятнадцать градусов. Матч могли перенести или даже отменить. Да, так складывается, что второй раз встречаюсь в Лиге Европы с «Атлетиком» – и второй раз играем в мороз.

– Ну, с погодой и перелетами можно справиться. А как быть с тем, что испанцы находятся в игровом тонусе – в отличие от нашей команды, у которой был зимний перерыв?

– Мы готовились и, думаю, набрали неплохую форму. Понятно, что у испанцев сейчас идет сезон, им проще и легче. Нам будет потяжелее. Это первая официальная игра в нынешнем сезоне после продолжительной паузы. И вот это меня беспокоит больше – отсутствие соревновательной практики. Контрольные матчи – это контрольные матчи. Официальные – совершенно другое. Надо будет «вкатываться». Но у нас есть другой козырь – наши болельщики, которые будут гнать нас вперед. Они всегда нам помогают. Мы очень надеемся, что будет полный стадион. Знаем, что наши поклонники также ждут эту игру. Все в ней зависит только от нас…

– С первого раза у вас не получилось пройти «Атлетик». Рассчитываете сделать это сейчас?

– Хотелось бы. Для этого нужно выходить на поле, забивать и побеждать. Знаете, в прошлый раз в Москве с «Локомотивом» выиграл матч у «Атлетика» – 2:1, но в ответной встрече в Бильбао испанцы победили – 1:0. Им хватило этого одного мяча для того, чтобы пройти в следующий раунд. Понимаете, дело в нюансах. Это игры на вылет. В них каждый гол может оказаться решающим. Кто в тактическом плане будет сильнее, тот и пройдет дальше

Игра состоится завтра в 21:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Лига Европы Спартак Атлетик Глушаков Денис
Комментарии (10)
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fanchik
1518619287
Отговорки про "вкатывание" в официальный матч не уместны, после сборов должна быть боевая готовность, сыграно 5 контрольных игр(где похоже не очень себя утруждали судя по результатам),и выражение набрали "не плохую форму",что-то настораживает.У "Атлетика"можно и нужно выиграть за счёт настроя и огромного желания , плюс "жажда" и "голод" по хорошему футболу после перерыва ,ну а болельщики никогда не подведут, всегда поддержат любимую команду.
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truded
1518619474
от престарелого игрока, слова, вынесенные в заголовок, звучат как от многодетного отца, в очередной раз приступающего к исполнению супружеских обязанностей и не скромно заявляющий, что не знает толком, как "это" делать..
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Чикомас
1518620793
Вам главное показать Каррере что вы замерзли....Тут и польется самогон рекой...
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conukovs
1518621540
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DOCTOR PENALTY
1518623115
Перед такой игрой беспокоить должно только одно: как побольше забить! Про остальное забудь.
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OfaZavr
1518623752
ну ничего страшного что практики давно не было, были же сборы, подготовка, тов. матчи, а здесь почувствуйте вкус большой игры, попривыкните и все получиться. Ждем только победы!
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koli4ka
1518624791
Был зимний перерыв,а сборы за подготовку во внимание не брать..???Ынтересно чукча пляшет.
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RedWhiteFans2
1518626383
А на сборах, что одна теория была???? Не ссы Дениска, главное не мерзнуть на поле и результат будет.
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спартак спартаков 1
1518627844
главное отдаться игре на 100
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