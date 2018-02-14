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    Глушаков: «Перед матчем с «Атлетиком» беспокоит отсутствие практики»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился ожиданиями от встречи с «Атлетиком» в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    – Давайте отмотаем на 6 лет назад. Вам было 25, когда вы встречались с «Атлетиком» в прошлый раз…

    – Да. Играл еще на старом стадионе «Сан Мамес». Приезжал туда с «Локомотивом» в 2012-м году. В Бильбао хорошая публика. Серьезно поддерживает команду. Говорят, что новая арена у них тоже отличная. С момента той встречи с басками состав «Атлетика» сильно изменился. Поэтому о самой команде сложно что-то говорить. Знаю, что это непростой соперник для нас, которого, тем не менее, нужно обыгрывать.

    – Стоит ли ждать от басков сюрпризов на поле?

    – Все испанцы любят техничный футбол. Предпочитают больше играть с мячом. Пропагандируют умную игру. Жаль, что первый матч сыграем не в гостях. Так нам было бы немного проще в организационном плане. Мы готовились к сезону в Испании, могли бы сразу там сыграть. И затем уже вернуться в Москву на ответную встречу. А так у нас получается много перелетов-переездов. Это тяжеловато.

    – По прогнозу, в четверг будет минус пять градусов. Погода может повлиять на исход игры?

    – Знаете, мы в Томске играли при минус четырнадцати. Ребята выдержали. Так что, думаю, все будет нормально. Тем более что обе команды в равных условиях.

    – Вам лично не привыкать играть с этим соперником в сложных погодных условиях.

    – Да, в Москве в феврале 2012-го была метель и где-то минус пятнадцать градусов. Матч могли перенести или даже отменить. Да, так складывается, что второй раз встречаюсь в Лиге Европы с «Атлетиком» – и второй раз играем в мороз.

    – Ну, с погодой и перелетами можно справиться. А как быть с тем, что испанцы находятся в игровом тонусе – в отличие от нашей команды, у которой был зимний перерыв?

    – Мы готовились и, думаю, набрали неплохую форму. Понятно, что у испанцев сейчас идет сезон, им проще и легче. Нам будет потяжелее. Это первая официальная игра в нынешнем сезоне после продолжительной паузы. И вот это меня беспокоит больше – отсутствие соревновательной практики. Контрольные матчи – это контрольные матчи. Официальные – совершенно другое. Надо будет «вкатываться». Но у нас есть другой козырь – наши болельщики, которые будут гнать нас вперед. Они всегда нам помогают. Мы очень надеемся, что будет полный стадион. Знаем, что наши поклонники также ждут эту игру. Все в ней зависит только от нас…

    – С первого раза у вас не получилось пройти «Атлетик». Рассчитываете сделать это сейчас?

    – Хотелось бы. Для этого нужно выходить на поле, забивать и побеждать. Знаете, в прошлый раз в Москве с «Локомотивом» выиграл матч у «Атлетика» – 2:1, но в ответной встрече в Бильбао испанцы победили – 1:0. Им хватило этого одного мяча для того, чтобы пройти в следующий раунд. Понимаете, дело в нюансах. Это игры на вылет. В них каждый гол может оказаться решающим. Кто в тактическом плане будет сильнее, тот и пройдет дальше

    Игра состоится завтра в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.02.2018 17:07
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 14 февраля 2018, 20:04

      главное отдаться игре на 100

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 февраля 2018, 19:39

      А на сборах, что одна теория была???? Не ссы Дениска, главное не мерзнуть на поле и результат будет.

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 февраля 2018, 19:13

      Был зимний перерыв,а сборы за подготовку во внимание не брать..???Ынтересно чукча пляшет.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 февраля 2018, 18:55

      ну ничего страшного что практики давно не было, были же сборы, подготовка, тов. матчи, а здесь почувствуйте вкус большой игры, попривыкните и все получиться. Ждем только победы!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 февраля 2018, 18:45

      Перед такой игрой беспокоить должно только одно: как побольше забить! Про остальное забудь.

      0
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      Рейтинг: +10

      conukovs 14 февраля 2018, 18:19

      Зaработок нa футбольных ставках -> pro100stavki.ru

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 февраля 2018, 18:06

      Вам главное показать Каррере что вы замерзли....Тут и польется самогон рекой...

      -1
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      Рейтинг: +98

      truded 14 февраля 2018, 17:44

      от престарелого игрока, слова, вынесенные в заголовок, звучат как от многодетного отца, в очередной раз приступающего к исполнению супружеских обязанностей и не скромно заявляющий, что не знает толком, как "это" делать..

      -3
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 14 февраля 2018, 17:41

      Отговорки про "вкатывание" в официальный матч не уместны, после сборов должна быть боевая готовность, сыграно 5 контрольных игр(где похоже не очень себя утруждали судя по результатам),и выражение набрали "не плохую форму",что-то настораживает.У "Атлетика"можно и нужно выиграть за счёт настроя и огромного желания , плюс "жажда" и "голод" по хорошему футболу после перерыва ,ну а болельщики никогда не подведут, всегда поддержат любимую команду.

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