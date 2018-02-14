На ЧМ-2018 приедут 25 тысяч болельщиков из Мексики

Посол Мексики в РФ Норма Пенсадо Морено анонсировала данные о количестве мексиканских болельщиков на ЧМ-2018.

«Россия стала привлекательным местом для мексиканских туристов. В прошлом году во время Кубка конфедераций из Мексики приехало 2 тысячи человек, у всех был положительный опыт пребывания в России. Несомненно, те, кто посетил вашу страну, начал продвигать идею поездки сюда.

По нашим расчетам, на чемпионат мира должно приехать 25 тысяч мексиканских болельщиков. Принимая во внимание опыт предыдущих футбольных турниров, это число может быть и больше.

С каждым годом футбол нравится мне все больше. Наша сборная каждый раз выступает все лучше и лучше, поэтому желаю команде успехов и всего наилучшего на чемпионате мира», – сказала Морено.

Напомним, соперниками мексиканцев по группе F стали команды Германии, Швеции и Южной Кореи.