Аллегри: «Если кто-то думал, что мы должны выиграть 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри отметил отличную игру «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая не позволила итальянцам удержать счет 2:0. Он назвал ответную встречу настоящим финалом для своей команды.

«Мы готовы к лондонскому финалу. Здорово начали встречу, но затем не смогли удержать владение, настолько хорошо играл «Тоттенхэм».

В первые 45 минут мы не давали ему шансов у своих ворот, но он наказал нас, забив единственным своим ударом до перерыва. Мы не сели в оборону при счете 2:0, нас заставил это сделать «Тоттенхэм». После же второго его гола опаснее были уже мы.

Если кто-то думал, что мы сегодня должны были выиграть со счетом 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков за последние годы. В этом сезоне Лига чемпионов особенно трудна, а в следующем сезоне в ней будет еще сложнее», – заявил после встречи Аллегри.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.