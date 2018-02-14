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    Аллегри: «Если кто-то думал, что мы должны выиграть 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилано Аллегри отметил отличную игру «Тоттенхэма» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, которая не позволила итальянцам удержать счет 2:0. Он назвал ответную встречу настоящим финалом для своей команды.

    «Мы готовы к лондонскому финалу. Здорово начали встречу, но затем не смогли удержать владение, настолько хорошо играл «Тоттенхэм».

    В первые 45 минут мы не давали ему шансов у своих ворот, но он наказал нас, забив единственным своим ударом до перерыва. Мы не сели в оборону при счете 2:0, нас заставил это сделать «Тоттенхэм». После же второго его гола опаснее были уже мы.

    Если кто-то думал, что мы сегодня должны были выиграть со счетом 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков за последние годы. В этом сезоне Лига чемпионов особенно трудна, а в следующем сезоне в ней будет еще сложнее», – заявил после встречи Аллегри.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 06:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 14 февраля 2018, 10:46

      Это не в Италии бегать...Соперников нет

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