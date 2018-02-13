Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент: «Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь «Зениту»

Агент: «Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь «Зениту»

13 февраля 2018, 12:46
4

Агент Томас Цорн, который представляет интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщил, что переговоры с «Зенитом» имели место быть. При этом он добавил, что на данный момент россиянин остается игроком казанского клуба.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились о трансфере 25-летнего хавбека за 3,3 миллиона евро.

«У нас были контакты о возможном переходе Магомеда и с «Зенитом», и с рядом других клубов. Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь такой команде, как «Зенит». Ничего большего на данный момент я сказать не могу. Сейчас он футболист «Рубина», но все может измениться», – сказал Цорн.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: Р-Спорт
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
x-x-x-x-x
1518516291
Оздоеву лучще остаться с Бердыевым
Ответить
fanchik
1518523107
В Зените Оздоев точно поможет "шлифануть " и "полирнуть" скамейку,в Рубине будет шанс выходить в основе.
Ответить
shinnik
1518530422
амбиции.. итак полно,результата нет..
Ответить
Сильвербой
1518537060
Смешной дядька!
Ответить
Главные новости
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
17:59
2
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
1
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
4
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
Все новости
Все новости
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
18:15
1
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
1
Виейра нашел работу в Африке
17:26
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
2
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
16:05
Клуб Миранчука прервал безвыигрышную серию из 8 матчей, россиянин сделал ассист
16:00
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
15
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+