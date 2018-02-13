Агент: «Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь «Зениту»

Агент Томас Цорн, который представляет интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщил, что переговоры с «Зенитом» имели место быть. При этом он добавил, что на данный момент россиянин остается игроком казанского клуба.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились о трансфере 25-летнего хавбека за 3,3 миллиона евро.

«У нас были контакты о возможном переходе Магомеда и с «Зенитом», и с рядом других клубов. Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь такой команде, как «Зенит». Ничего большего на данный момент я сказать не могу. Сейчас он футболист «Рубина», но все может измениться», – сказал Цорн.

В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.