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    Агент: «Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь «Зениту»

    Агент Томас Цорн, который представляет интересы полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева, сообщил, что переговоры с «Зенитом» имели место быть. При этом он добавил, что на данный момент россиянин остается игроком казанского клуба.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые договорились о трансфере 25-летнего хавбека за 3,3 миллиона евро.

    «У нас были контакты о возможном переходе Магомеда и с «Зенитом», и с рядом других клубов. Оздоев – амбициозный игрок, который определенно может помочь такой команде, как «Зенит». Ничего большего на данный момент я сказать не могу. Сейчас он футболист «Рубина», но все может измениться», – сказал Цорн.

    В нынешнем сезоне Оздоев принял участие в 21-й встрече, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

    Источник: Р-Спорт

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    13.02.2018 12:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 18:51

      Смешной дядька!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 февраля 2018, 17:00

      амбиции..
      итак полно,результата нет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 13 февраля 2018, 14:58

      В Зените Оздоев точно поможет "шлифануть " и "полирнуть" скамейку,в Рубине будет шанс выходить в основе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 февраля 2018, 13:04

      Оздоеву лучще остаться с Бердыевым

      1
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