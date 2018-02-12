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    Кадыров уверен, что Чечня обеспечит базирование сборной Египта на высоком уровне

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что регион достойно примет сборную Египта во время чемпионата мира-2018.

    «Решение сборной Египта базироваться в Грозном имеет большое значение для имиджа нашей республики.

    Это является свидетельством международного признания успехов Чеченской Республики в сфере развития и популяризации спорта, основу которым заложил наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.

    Мы должны обеспечить прием команды-участницы на самом высоком уровне, согласно нашим вековым традициям гостеприимства.

    У нас уже имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Уверен, проблем не возникнет.

    Тем не менее мы должны сделать так, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления о нашей республике. Уверен, мы сможем обеспечить базирование сборной Египта в нашей республике на самом высоком уровне», – сказал Кадыров.

    ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    12.02.2018 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 февраля 2018, 08:19

      Странно, что не Саудовская Аравия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2018, 23:37

      Без комментариев....

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