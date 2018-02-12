Кадыров уверен, что Чечня обеспечит базирование сборной Египта на высоком уровне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уверен, что регион достойно примет сборную Египта во время чемпионата мира-2018.

«Решение сборной Египта базироваться в Грозном имеет большое значение для имиджа нашей республики.

Это является свидетельством международного признания успехов Чеченской Республики в сфере развития и популяризации спорта, основу которым заложил наш первый президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров.

Мы должны обеспечить прием команды-участницы на самом высоком уровне, согласно нашим вековым традициям гостеприимства.

У нас уже имеется колоссальный опыт в проведении самых масштабных международных мероприятий. Уверен, проблем не возникнет.

Тем не менее мы должны сделать так, чтобы у гостей остались самые приятные впечатления о нашей республике. Уверен, мы сможем обеспечить базирование сборной Египта в нашей республике на самом высоком уровне», – сказал Кадыров.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.