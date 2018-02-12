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    «Матч ТВ»: «Тосно» намерен избавиться от пятерых футболистов

    Руководство «Тосно» зимой хочет избавиться от группы игроков. Вероятнее всего, команду покинут Рустем Мухаметшин, Аслан Дудиев, Андерсон Карвальо, Денис Кутин и Георгий Мелкадзе.

    Отметим, что Мелкадзе и Кутин арендованы клубом у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

    Руководство клуба из Ленинградской области провело с футболистами соответствующие переговоры и готово помочь им в трудоустройстве в новые команды.

    На данный момент «Тосно» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    12.02.2018 21:13
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 01:14

      МАТЧ ТВ
      Это же помойка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -45

      stream15 13 февраля 2018, 00:10

      Тосно вперед!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 февраля 2018, 22:53

      Тосно намерен избавиться от футбола

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 февраля 2018, 21:54

      Возятся,как с маленькими.Спортивные ребята,в охрану могут устроиться.Без всякой помощи.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 февраля 2018, 21:53

      не сложилась сказка..

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 февраля 2018, 21:41

      Избавляются, обычно от котят и щенков, а людям варианты должны предлагать!

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > arzamas 12 февраля 2018, 21:53

      Спасибо, но фраза об избавлении не корректная.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 февраля 2018, 21:37

      да Тосно всё,впердив-денег не хватило на вышку.

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