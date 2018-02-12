«Матч ТВ»: «Тосно» намерен избавиться от пятерых футболистов

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Это же помойка
Руководство «Тосно» зимой хочет избавиться от группы игроков. Вероятнее всего, команду покинут Рустем Мухаметшин, Аслан Дудиев, Андерсон Карвальо, Денис Кутин и Георгий Мелкадзе.
Отметим, что Мелкадзе и Кутин арендованы клубом у «Спартака» до конца нынешнего сезона.
Руководство клуба из Ленинградской области провело с футболистами соответствующие переговоры и готово помочь им в трудоустройстве в новые команды.
На данный момент «Тосно» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.