«Матч ТВ»: «Тосно» намерен избавиться от пятерых футболистов

Руководство «Тосно» зимой хочет избавиться от группы игроков. Вероятнее всего, команду покинут Рустем Мухаметшин, Аслан Дудиев, Андерсон Карвальо, Денис Кутин и Георгий Мелкадзе.

Отметим, что Мелкадзе и Кутин арендованы клубом у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

Руководство клуба из Ленинградской области провело с футболистами соответствующие переговоры и готово помочь им в трудоустройстве в новые команды.

На данный момент «Тосно» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.