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«Матч ТВ»: «Тосно» намерен избавиться от пятерых футболистов

12 февраля 2018, 21:13
8

Руководство «Тосно» зимой хочет избавиться от группы игроков. Вероятнее всего, команду покинут Рустем Мухаметшин, Аслан Дудиев, Андерсон Карвальо, Денис Кутин и Георгий Мелкадзе.

Отметим, что Мелкадзе и Кутин арендованы клубом у «Спартака» до конца нынешнего сезона.

Руководство клуба из Ленинградской области провело с футболистами соответствующие переговоры и готово помочь им в трудоустройстве в новые команды.

На данный момент «Тосно» занимает в турнирной таблице РФПЛ 14-е место.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тосно Дудиев Аслан Мухаметшин Рустем Кутин Денис Карвальо Андерсон Мелкадзе Георгий
Комментарии (8)
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3a zenit
1518460652
да Тосно всё,впердив-денег не хватило на вышку.
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insider_retro
1518460906
Избавляются, обычно от котят и щенков, а людям варианты должны предлагать!
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shinnik
1518461632
не сложилась сказка..
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yorgenbarenz
1518461667
Возятся,как с маленькими.Спортивные ребята,в охрану могут устроиться.Без всякой помощи.
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KARAT777
1518465193
Тосно намерен избавиться от футбола
Ответить
stream15
1518469802
Тосно вперед!
Ответить
Axe111
1518473666
МАТЧ ТВ Это же помойка
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