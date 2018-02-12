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  • Канчельскис считает, что «Зенит» проиграет «Селтику» в Шотландии

Канчельскис считает, что «Зенит» проиграет «Селтику» в Шотландии

12 февраля 2018, 01:50
20

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом».

Напомним, первая встреча команд пройдет в Глазко 15 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

– «Зенит» первый матч 1/16 финала сыграет на поле «Селтика». В гостях у шотландской команды, как известно, всем тяжело играть...

– Согласен. Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против «Селтика» – атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет «Зениту». «Селтик» – команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать. Если «Зенит» воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если «Селтик» забьет в первые 15 минут, «Зениту», думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу «Селтика».

Источник: Rusfootball.info
Лига Европы Селтик Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (20)
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VVM1964
1518390206
Задолбали эти " думщики " , свои мысли выражайте в ставках на тотализаторе , если вы себя мните такими " специалистами " , вот только после матча и не оправдавшихся прогнозов , все они куда то пропадают и " молчат в тряпочку "
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Zubo
1518390918
Это было бы большой неудачей для Зенита, я думаю Зенит этого не допустит, Селтик выступил чуть ли не хуже всех в Лиге чемппионов ( хуже только АПОЕЛ и Андерлехт ), пропустив больше всех: 18 мячей, Спартак выступил в лиге чемпионов лучше чем Селтик
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Razvedchik - sniper
1518392701
думай, не думай. а футбол - игра не предсказуемая. тем более с участием наших команд...
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directorpg
1518398439
Будем надеяться только на победу! Успеха Зениту!
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a-rakhmatov
1518402064
Канчельскис считает, что «Зенит» проиграет, а большинство считает у Зени есть все шансы выиграть!
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Томь вперёд
1518402584
Лучше бы пожелал удачи российскому клубому в еврокубке! «Думает» он...
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Полная Канистра
1518404883
опять этот чекис всплыл из речки грязной темзы
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Ще Гевара
1518406114
Нашим клубам вообще тяжело прийдётся,но прорвёмся.
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mamba9090909
1518419447
А я считаю, что наоборот.
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OfaZavr
1518422735
будем надеяться что все наши команды хорошо выступят весной в еврокубках и сомнительные прогнозы не сбудутся.
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