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    Канчельскис считает, что «Зенит» проиграет «Селтику» в Шотландии

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом».

    Напомним, первая встреча команд пройдет в Глазко 15 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

    – «Зенит» первый матч 1/16 финала сыграет на поле «Селтика». В гостях у шотландской команды, как известно, всем тяжело играть...

    – Согласен. Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против «Селтика» – атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет «Зениту». «Селтик» – команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать. Если «Зенит» воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если «Селтик» забьет в первые 15 минут, «Зениту», думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу «Селтика».

    Источник: Rusfootball.info

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    12.02.2018 01:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 13 февраля 2018, 01:12

      Ребята долго были под "нагрузкой", вот и "отгрузят" Селтику по полной!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 февраля 2018, 11:58

      верить надо в победу а не паниковать

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 февраля 2018, 11:55

      Да плевать на предсказания прибалта ,в еврокубках уже не клубного пристрастия-будем болеть за страну.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 11:05

      будем надеяться что все наши команды хорошо выступят весной в еврокубках и сомнительные прогнозы не сбудутся.

      4
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      Рейтинг: +145

      бесёнок 12 февраля 2018, 10:41

      что за школота пишет. даже название города по карте посмотреть в ломы, уроды ***

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 12 февраля 2018, 10:10

      А я считаю, что наоборот.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > mamba9090909 12 февраля 2018, 10:42

      Вот прям с языка снял.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 февраля 2018, 09:50

      конечно хотелось бы чтобы все наши команды выиграли но с учетом невнятной игры особенно Зенита все может быть в том числе и вылет от такого Селтика

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > Garrincha58 12 февраля 2018, 10:33

      Невнятная игра у Зенита была только в чемпионате России где клубы только и могут что ставить автобус, а в Еврокубках как правило играют команды, которые чего-то добились у себя в чемпионате, и зачастую не за счет парковки автобуса. Так что шансы у Зенита есть, главное в начале не переволноваться.

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 12 февраля 2018, 08:11

      без сомнения

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 февраля 2018, 06:28

      Нашим клубам вообще тяжело прийдётся,но прорвёмся.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 06:08

      опять этот чекис всплыл из речки грязной темзы

      4
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