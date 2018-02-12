Канчельскис считает, что «Зенит» проиграет «Селтику» в Шотландии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала Лиги Европы между «Селтиком» и «Зенитом».

Напомним, первая встреча команд пройдет в Глазко 15 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

– «Зенит» первый матч 1/16 финала сыграет на поле «Селтика». В гостях у шотландской команды, как известно, всем тяжело играть...

– Согласен. Это будет одна из интереснейших и сложнейших игр с участием российских команд. Я сам играл против «Селтика» – атмосфера там сумасшедшая: 70 тысяч зрителей очень мощно поддерживают свою команду. Очень сложно будет «Зениту». «Селтик» – команда, которая может постоянно атаковать. Болельщики постоянно гонят своих игроков вперед. При любом результате они будут атаковать. Если «Зенит» воспользуется шансом на контратаке и поразит ворота соперника, то будет ему, конечно, полегче. Но если «Селтик» забьет в первые 15 минут, «Зениту», думаю, несдобровать. Сложно сказать, как закончится предстоящая игра. Но думаю, что все-таки где-то 2:1 в пользу «Селтика».