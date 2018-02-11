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    В сети появились фото гостевой формы сборной России на ЧМ-2018

    В интернете появились фотографии гостевого комплекта формы сборной России, в которой команда будет играть на чемпионате мира-2018.

    Форма выполнена в белом цвете с синими полосками на плечах.

    Футболку покрывает узор, напоминающий хаотичный пиксельный рисунок в серых тонах.

    Источник: Footyheadlines.com

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    11.02.2018 23:09
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +10

      88fedool88 15 февраля 2018, 01:09

      А с чего решили что инфа. соответствует действительности? Больше похоже на модель из интернент-магазина паленой одежды)) Что это за грузчик ее надел? Реально в зеленой нада играть, чтоб с травой сливались все, может хоть Саудовскую Аравию тогда выйграем))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      88fedool88 15 февраля 2018, 01:01

      В трениках будут сливать матчи чтоли? и интересно к кому в гости собрались на домашнем чемпионате?

      0
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 12 февраля 2018, 23:01

      Пижамка )

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 февраля 2018, 21:20

      а разве мы куда то едем почему гостевой мы у себя дома куда ни глянь всё наше родное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 12 февраля 2018, 17:31

      Надеюсь, эту форму не запретят до ЧМ,

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 12 февраля 2018, 17:01

      Молодежненько.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 февраля 2018, 16:29

      какая бы не была форма только от этого нет и не будет ! как не умели играть так и не умеют играть !

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 февраля 2018, 14:04

      Ну можно сказать неплохо,но без изюминки.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 февраля 2018, 10:38

      сойдет, ничего особенного, лишь бы игра была и результат.

      6
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 12 февраля 2018, 10:32

      Кошмар)

      0
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