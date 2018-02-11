В сети появились фото гостевой формы сборной России на ЧМ-2018

В интернете появились фотографии гостевого комплекта формы сборной России, в которой команда будет играть на чемпионате мира-2018.

Форма выполнена в белом цвете с синими полосками на плечах.

Футболку покрывает узор, напоминающий хаотичный пиксельный рисунок в серых тонах.