В сети появились фото гостевой формы сборной России на ЧМ-2018

А с чего решили что инфа. соответствует действительности? Больше похоже на модель из интернент-магазина паленой одежды)) Что это за грузчик ее надел? Реально в зеленой нада играть, чтоб с травой сливались все, может хоть Саудовскую Аравию тогда выйграем))
В интернете появились фотографии гостевого комплекта формы сборной России, в которой команда будет играть на чемпионате мира-2018.
Форма выполнена в белом цвете с синими полосками на плечах.
Футболку покрывает узор, напоминающий хаотичный пиксельный рисунок в серых тонах.