Лаутаро Мартинес, купленный «Интером» за 33 миллиона, предпочел миланцев «Реалу»

Агент пока еще нападающего аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинеса Роландо Сарате признался, что его клиентом интересовался мадридский «Реал».

Напомним, ранее было объявлено о летнем переходе южноамериканца в итальянский «Интер» за 33 миллиона евро.

«Между «Реалом» и миланцами Лаутаро выбрал вторых из-за желания иметь больше игровой практики. В «Интере» у Мартинеса есть шанс стать системообразующим футболистом команды», – считает Сарате.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартинес в девяти матчах забил семь голов.