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    Лаутаро Мартинес, купленный «Интером» за 33 миллиона, предпочел миланцев «Реалу»

    Агент пока еще нападающего аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинеса Роландо Сарате признался, что его клиентом интересовался мадридский «Реал».

    Напомним, ранее было объявлено о летнем переходе южноамериканца в итальянский «Интер» за 33 миллиона евро.

    «Между «Реалом» и миланцами Лаутаро выбрал вторых из-за желания иметь больше игровой практики. В «Интере» у Мартинеса есть шанс стать системообразующим футболистом команды», – считает Сарате.

    В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартинес в девяти матчах забил семь голов.

    Источник: Goal.com

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    11.02.2018 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 февраля 2018, 13:11

      Трогательное и интригующее признание агента!
      Сам же раскачивает лодку ситуации, сливает инфу в СМИ, а потом с невинными глазами рассказывает про внимание других клубов и увеличенную стоимость сделки!)))

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