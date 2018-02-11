Лаутаро Мартинес, купленный «Интером» за 33 миллиона, предпочел миланцев «Реалу»

Трогательное и интригующее признание агента!
Сам же раскачивает лодку ситуации, сливает инфу в СМИ, а потом с невинными глазами рассказывает про внимание других клубов и увеличенную стоимость сделки!)))
Агент пока еще нападающего аргентинского «Расинга» Лаутаро Мартинеса Роландо Сарате признался, что его клиентом интересовался мадридский «Реал».
Напомним, ранее было объявлено о летнем переходе южноамериканца в итальянский «Интер» за 33 миллиона евро.
«Между «Реалом» и миланцами Лаутаро выбрал вторых из-за желания иметь больше игровой практики. В «Интере» у Мартинеса есть шанс стать системообразующим футболистом команды», – считает Сарате.
В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартинес в девяти матчах забил семь голов.