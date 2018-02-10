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    Де Брюйне обошел Месси и сейчас лидирует по количеству голевых передач с 2012 года в топ-5 лигах

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отдал три голевые передачи в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1).

    Таким образом, с августа 2012 года он отдал 77 ассистов. Это больше, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских чемпионатов за этот период. На втором месте находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 76 голевых передач.

    Напомним, что на этой неделе Де Брюйне проиграл полузащитнику «Челси» Эдену Азару в голосовании на звание лучшего игрока Бельгии, выступающего за рубежом.

    Источник: Opta

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    10.02.2018 22:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 11 февраля 2018, 00:09

      Ну на следующий год он уже возьмёт звание лучшего за рубежом мне кажется.. Набирает с каждым годом всё больше и больше независимо как и где играет. Пеп знает что делает.. В ближайшее будущее вырастет в эдакого Чави+Иньеста.

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