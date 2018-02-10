Де Брюйне обошел Месси и сейчас лидирует по количеству голевых передач с 2012 года в топ-5 лигах

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне отдал три голевые передачи в матче 27-го тура АПЛ против «Лестера» (5:1).

Таким образом, с августа 2012 года он отдал 77 ассистов. Это больше, чем у любого другого игрока из топ-5 европейских чемпионатов за этот период. На втором месте находится нападающий «Барселоны» Лионель Месси — 76 голевых передач.

Напомним, что на этой неделе Де Брюйне проиграл полузащитнику «Челси» Эдену Азару в голосовании на звание лучшего игрока Бельгии, выступающего за рубежом.