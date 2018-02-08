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  • Азар стал лучшим бельгийцем, выступающим за рубежом, обойдя Де Брюйне и Мертенса

Азар стал лучшим бельгийцем, выступающим за рубежом, обойдя Де Брюйне и Мертенса

8 февраля 2018, 12:24
9

Нападающий «Челси» Эден Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом.

27-летний полузащитник обошел в голосовании хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне на 11 голосов и полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса на 56 голосов.

«Это мой первый приз в Бельгии, но точно не последний.

Я голосовал за Мертенса. Он провел хороший сезон, забил много голов. Он тоже играл не на своей позиции, он не форвард», — сказал Азар.

В прошлом сезоне Азар стал чемпионом Англии в составе «Челси», забив 16 голов в 36 матчах и отдав восемь голевых передач.

Источник: Goal.com
Европа Наполи Челси Манчестер Сити Азар Эден Мертенс Дрис Де Брюйне Кевин
Комментарии (9)
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Loxxam
1518082432
А у нас лучший Кокорин. Даже в крохотной Бельгии и столько топовых футболистов. А в нашей огромной России - одни Кокорины и Дзюбы. О чем это говорит? О том что у нас везде пролазят только бездарности зато распиаренные до звезд мирового футбола, что даже такие клубы как Бернли хотят их купить
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insider_retro
1518082933
Вроде, заслуженно признан! Но какой подбор у бельгийцев, какая сборная собирается на ЧМ!!!
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zigbert
1518084105
Страна достойно оценила своего героя.
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Топс7
1518084828
Челси на дне
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DeStar
1518085364
Поздравляю, в след году награда пойдет КДБ скорее всего) но и азар хорош
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maksspartak
1518089042
Красавец )) удачи в дальнейшем
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Docentusa
1518096058
Правильно!!!
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Yurini
1518099522
Заслужил Эден безусловно!!! Еще может вырасти в 2 раза! Пока пик его идёт! КрасавеЦ!
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OfaZavr
1518102472
вполне заслуженно, хотя у бельгийцев сейчас такая россыпь звезд что выбирай любого все достойны аж глаза разбегаются)
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