Азар стал лучшим бельгийцем, выступающим за рубежом, обойдя Де Брюйне и Мертенса

Нападающий «Челси» Эден Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом.

27-летний полузащитник обошел в голосовании хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне на 11 голосов и полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса на 56 голосов.

«Это мой первый приз в Бельгии, но точно не последний.

Я голосовал за Мертенса. Он провел хороший сезон, забил много голов. Он тоже играл не на своей позиции, он не форвард», — сказал Азар.

В прошлом сезоне Азар стал чемпионом Англии в составе «Челси», забив 16 голов в 36 матчах и отдав восемь голевых передач.