Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Азар стал лучшим бельгийцем, выступающим за рубежом, обойдя Де Брюйне и Мертенса

    Нападающий «Челси» Эден Азар признан лучшим бельгийским игроком, выступающим за рубежом.

    27-летний полузащитник обошел в голосовании хавбека «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне на 11 голосов и полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса на 56 голосов.

    «Это мой первый приз в Бельгии, но точно не последний.

    Я голосовал за Мертенса. Он провел хороший сезон, забил много голов. Он тоже играл не на своей позиции, он не форвард», — сказал Азар.

    В прошлом сезоне Азар стал чемпионом Англии в составе «Челси», забив 16 голов в 36 матчах и отдав восемь голевых передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2018 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 февраля 2018, 18:07

      вполне заслуженно, хотя у бельгийцев сейчас такая россыпь звезд что выбирай любого все достойны аж глаза разбегаются)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Yurini 8 февраля 2018, 17:18

      Заслужил Эден безусловно!!! Еще может вырасти в 2 раза! Пока пик его идёт! КрасавеЦ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 февраля 2018, 16:20

      Правильно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 февраля 2018, 14:24

      Красавец )) удачи в дальнейшем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 февраля 2018, 13:22

      Поздравляю, в след году награда пойдет КДБ скорее всего) но и азар хорош

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Топс7 8 февраля 2018, 13:13

      Челси на дне

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 февраля 2018, 13:01

      Страна достойно оценила своего героя.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 февраля 2018, 12:42

      Вроде, заслуженно признан!
      Но какой подбор у бельгийцев, какая сборная собирается на ЧМ!!!

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      Loxxam 8 февраля 2018, 12:33

      А у нас лучший Кокорин. Даже в крохотной Бельгии и столько топовых футболистов. А в нашей огромной России - одни Кокорины и Дзюбы. О чем это говорит? О том что у нас везде пролазят только бездарности зато распиаренные до звезд мирового футбола, что даже такие клубы как Бернли хотят их купить

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11