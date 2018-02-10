Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА не рассматривает возможность переноса матча «Спартак» – «Атлетик»

    Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко подчеркнул, что проведению матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» в Москве ничего не угрожает.

    Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за непогоды. Также появлялась информация, что поединок может начаться на два часа раньше запланированного времени.

    – В четверг «Спартак» сыграет с «Атлетиком». Стадион готов?

    – Все проходит в плановом режиме. Единственное исключение – огромные объемы снега, которые нужно убрать после рекордного снегопада. Расчистить нужно примерно 20 гектаров, плюс чашу стадиона. Учитывая толщину снежного покрова – это колоссальные объемы. Но службы стадиона и подрядчики делают все возможное, чтобы хорошо и вовремя подготовить «Открытие Арену» к матчу. А также сделать приезд и отъезд болельщиков (как на общественном транспорте, так и на личном) безопасным и комфортным.

    – Брать ли болельщикам из дома чай или плед?

    – Учитывая зимний период и низкие температуры воздуха, мы попросили нашего партнера по кейтерингу организовать дополнительные точки питания. Разумеется, с акцентом на горячие напитки. Так, на площади у семейной трибуны С можно будет поесть блины (все-таки неделя Масленицы) и попить чай.

    В подтрибунных пространствах всех трибун появятся отдельные точки только с горячими напитками. А в чаше стадиона будет работать лоточная торговля – персонал с ранцами с чаем. Таким образом, согреться горячими напитками можно будет и на прилегающей территории, и в подтрибунном пространстве, и в чаше стадиона.

    – В каком состоянии газон?

    – В декабре мы провели достаточно интенсивную реновацию поля: газон был скарифицирован (прим. – прочесан) в разных направлениях (вдоль, поперек, по диагонали с одного и другого углов), после чего провели пескование и подсев. Команда агрономов ухаживала за ним всю зиму, оберегала от низких температур. Сейчас поле находится в очень хорошем состоянии для этого времени. Надеемся, 15 февраля температуры будут не слишком низкие и обойдется без снегопада, это позволит минимизировать нагрузку на газон.

    – Кстати, о погоде. По информации российских и испанских медиа, из-за мороза матч может начаться на два часа раньше. Это правда?

    – Регламент УЕФА говорит о том, что матч может проходить при температуре до -15 градусов. Если температура в день игры опустится ниже, причем не по Москве, а именно в чаше стадиона, то решение о проведении матча будет приниматься совместно представителями клубов, судейской бригады и УЕФА.

    Никаких запросов от УЕФА мы не получали. Более того, после публикации в СМИ непроверенной информации о возможном переносе, учитывая, что практически все билеты уже проданы и мы ожидаем sold out, я дополнительно связывался с УЕФА, чтобы уточнить все вопросы. И могу сказать: вопрос переноса игры на данный момент в УЕФА не рассматривался.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2018 15:59
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +662

      pato08 12 февраля 2018, 16:43

      К началу матча будет примерно -8.это хорошая температура. Я даже плед брать не буду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 февраля 2018, 20:59

      это опять испанцы воду мутят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 19:18

      Как то все это напрягает,до начала матча остались считанные дни,а снег еще не убран.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 10 февраля 2018, 16:49

      Хоть где-то не гадят.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 10 февраля 2018, 16:42

      Снег не допинг, быстро выводится.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 10 февраля 2018, 16:34

      Нормально все будет, удивили в России снегом.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2018, 16:32

      футбол не для нашей страны или строить закрытые стадионы или играть в настольный футбол

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 10 февраля 2018, 16:23

      Вечно какие-то терки.

      13
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11