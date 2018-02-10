УЕФА не рассматривает возможность переноса матча «Спартак» – «Атлетик»

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко подчеркнул, что проведению матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» в Москве ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за непогоды. Также появлялась информация, что поединок может начаться на два часа раньше запланированного времени.

– В четверг «Спартак» сыграет с «Атлетиком». Стадион готов?

– Все проходит в плановом режиме. Единственное исключение – огромные объемы снега, которые нужно убрать после рекордного снегопада. Расчистить нужно примерно 20 гектаров, плюс чашу стадиона. Учитывая толщину снежного покрова – это колоссальные объемы. Но службы стадиона и подрядчики делают все возможное, чтобы хорошо и вовремя подготовить «Открытие Арену» к матчу. А также сделать приезд и отъезд болельщиков (как на общественном транспорте, так и на личном) безопасным и комфортным.

– Брать ли болельщикам из дома чай или плед?

– Учитывая зимний период и низкие температуры воздуха, мы попросили нашего партнера по кейтерингу организовать дополнительные точки питания. Разумеется, с акцентом на горячие напитки. Так, на площади у семейной трибуны С можно будет поесть блины (все-таки неделя Масленицы) и попить чай.

В подтрибунных пространствах всех трибун появятся отдельные точки только с горячими напитками. А в чаше стадиона будет работать лоточная торговля – персонал с ранцами с чаем. Таким образом, согреться горячими напитками можно будет и на прилегающей территории, и в подтрибунном пространстве, и в чаше стадиона.

– В каком состоянии газон?

– В декабре мы провели достаточно интенсивную реновацию поля: газон был скарифицирован (прим. – прочесан) в разных направлениях (вдоль, поперек, по диагонали с одного и другого углов), после чего провели пескование и подсев. Команда агрономов ухаживала за ним всю зиму, оберегала от низких температур. Сейчас поле находится в очень хорошем состоянии для этого времени. Надеемся, 15 февраля температуры будут не слишком низкие и обойдется без снегопада, это позволит минимизировать нагрузку на газон.

– Кстати, о погоде. По информации российских и испанских медиа, из-за мороза матч может начаться на два часа раньше. Это правда?

– Регламент УЕФА говорит о том, что матч может проходить при температуре до -15 градусов. Если температура в день игры опустится ниже, причем не по Москве, а именно в чаше стадиона, то решение о проведении матча будет приниматься совместно представителями клубов, судейской бригады и УЕФА.

Никаких запросов от УЕФА мы не получали. Более того, после публикации в СМИ непроверенной информации о возможном переносе, учитывая, что практически все билеты уже проданы и мы ожидаем sold out, я дополнительно связывался с УЕФА, чтобы уточнить все вопросы. И могу сказать: вопрос переноса игры на данный момент в УЕФА не рассматривался.