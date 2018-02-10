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Боаки: «Пусть ЦСКА попробует удивить «Црвену Звезду»

10 февраля 2018, 12:51
16

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки заявил, что верит в победу своей команды в двухматчевом противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, наша команда сильнее ЦСКА. Я уважаю всех наших соперникам, в том числе и армейцев.

Они приедут к нам и сыграют на нашем стадионе, на «Маракане», перед нашими болельщиками. Так что пускай попробуют нас чем-то удивить.

В первую очередь мы отталкиваемся от себя, мы верим в наши силы. Надеюсь, что по истечении 180 минут мы будем победителями», – приводит слова Боаки портал Novosti.rs.

Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля. Ответный – в Москве 21 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы ЦСКА Црвена Звезда Боаки Ричмонд
Комментарии (16)
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Сильвербой
1518256552
Ну а мы поболеем за наши клубы и пожелаем им удачи!
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insider_retro
1518256967
Соглашусь, что приём на Маракане будет самым не приветливым! И на победу ЦЗ может рассчитывать. Но в противостоянии по итогам двух встреч, думаю, что армейцы пройдут дальше. А заявление Боаки для разогрева - пойдёт! Может уже готовить речь по результатам московской встречи!))
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Lester84
1518258428
Да нафиг вы вообще всрались - удивлять еще вас? Откуда такая самоуверенность в собственных силах? Окрылились после победы над мертвым Краснодаром физрука Шалимова?? В игре все и решится. А то один за одним уже ЦСКА в проигравшие записываете. Не рано ли?
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CSKA №1
1518258924
Очень самоуверенно!!!За свой язык надо отвечать...
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Tajik-za Zenit
1518259060
ЦСКА идёт не удивлять вас а победит
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Михаил_Боярский
1518259289
Слишком много чеса со стороны ЦЗ. Как бы потом жиденько не обосрались.
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Тraumtanzеr
1518261317
Да кони и дома проиграют. Црвену и на выезде ждёт отличная поддержка.
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OfaZavr
1518276992
что-то разошелся сегодня малый как бы не схлопотать больно от армейцев.
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Отчаянный Пердун
1518280402
Пусть гавкает, главное чтобы на поле не кусал.
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nemolod
1518348239
Главное-это постараться не пропустить в гостевом матче и постараться самим забить и все это объективно будет непросто,но если так случится,то уже будет неплохо!
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