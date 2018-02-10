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    Боаки: «Пусть ЦСКА попробует удивить «Црвену Звезду»

    Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки заявил, что верит в победу своей команды в двухматчевом противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

    «Думаю, наша команда сильнее ЦСКА. Я уважаю всех наших соперникам, в том числе и армейцев.

    Они приедут к нам и сыграют на нашем стадионе, на «Маракане», перед нашими болельщиками. Так что пускай попробуют нас чем-то удивить.

    В первую очередь мы отталкиваемся от себя, мы верим в наши силы. Надеюсь, что по истечении 180 минут мы будем победителями», – приводит слова Боаки портал Novosti.rs.

    Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля. Ответный – в Москве 21 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 12:51
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 февраля 2018, 14:23

      Главное-это постараться не пропустить в гостевом матче и постараться
      самим забить и все это объективно будет непросто,но если так случится,то уже будет неплохо!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 10 февраля 2018, 19:33

      Пусть гавкает, главное чтобы на поле не кусал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 18:36

      что-то разошелся сегодня малый как бы не схлопотать больно от армейцев.

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 10 февраля 2018, 18:14

      Кого там удивлять!? ЦСКА на голову выше, при всём уважении к Црвене! Вперёд Россия!!!

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 10 февраля 2018, 16:57

      А если кони в одних плавках будут играть, удивитесь?

      0
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      Рейтинг: +44

      SHTANIUK1708 10 февраля 2018, 14:48

      Пускай црвена и удивляет, а цска давно всем и всех удивил!!!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 февраля 2018, 14:15

      Да кони и дома проиграют. Црвену и на выезде ждёт отличная поддержка.

      -2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 10 февраля 2018, 13:41

      Слишком много чеса со стороны ЦЗ. Как бы потом жиденько не обосрались.

      5
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 10 февраля 2018, 13:37

      ЦСКА идёт не удивлять вас а победит

      5
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 10 февраля 2018, 13:35

      Очень самоуверенно!!!За свой язык надо отвечать...

      5
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