Боаки: «Пусть ЦСКА попробует удивить «Црвену Звезду»

Нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боаки заявил, что верит в победу своей команды в двухматчевом противостоянии с ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы.

«Думаю, наша команда сильнее ЦСКА. Я уважаю всех наших соперникам, в том числе и армейцев.

Они приедут к нам и сыграют на нашем стадионе, на «Маракане», перед нашими болельщиками. Так что пускай попробуют нас чем-то удивить.

В первую очередь мы отталкиваемся от себя, мы верим в наши силы. Надеюсь, что по истечении 180 минут мы будем победителями», – приводит слова Боаки портал Novosti.rs.

Первый поединок состоится в Белграде 13 февраля. Ответный – в Москве 21 февраля.