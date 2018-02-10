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    «Тоттенхэм» благодаря продаже Кейна хочет покрыть четверть стоимости нового стадиона

    Английский «Тоттенхэм» склоняется к тому, чтобы продать своего нападающего Гарри Кейна. Главным претендентом на футболиста является мадридский «Реал».

    Президент «шпор» Даниэль Леви рассчитывает выручить за форварда не менее 200 миллионов евро, сообщает ABC.es. Этими средствами функционер хочет покрыть четверть стоимости нового стадиона клуба, на который нужно потратить 807 миллионов.

    Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года (с перерывами на аренды) и провел в АПЛ 138 игр (100 голов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.02.2018 11:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 18:22

      ну а что если клубу новый стадион в непосильную сумму выливается то придется идти на такие жертвы.

      1
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      Рейтинг: +5444

      Приус 10 февраля 2018, 16:37

      Нормальный бизнес, вот бы Зенит, продав Дэюбу, такое же сотворил.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 10 февраля 2018, 15:40

      Хитрый еврей)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 10 февраля 2018, 15:17

      Есть в этом сырмяжная правда !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 10 февраля 2018, 13:58

      да.. стадион это хорошо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 февраля 2018, 12:00

      Хорошая арифметика с прицелом на перспективный проект!!!

      4
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 10 февраля 2018, 11:50

      200 лямов. Идиотизм

      0
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