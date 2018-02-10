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    Аллегри назвал победу над «Фиорентиной» закономерной

    Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог матча 24 тура Серии А против «Фиорентины» (0:2). Специалист считает, что «старая синьоры» победила заслуженно.

    «У нас получились первые минуты, но затем «фиалки» пошли в активный прессинг и нам стало сложнее. Несмотря на риск с нашей стороны, в первом тайме забить не удалось.

    Однако во втором «Ювентус» продемонстрировал, что готов идти через преодоление, начал действовать правильно и добился закономерной победы», – сказал Аллегри.

    Благодаря трем очкам «старая синьора» возглавила таблицу Серии А.

    Источник: Football Italia

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    10.02.2018 10:06
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