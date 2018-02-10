Аллегри назвал победу над «Фиорентиной» закономерной

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог матча 24 тура Серии А против «Фиорентины» (0:2). Специалист считает, что «старая синьоры» победила заслуженно.

«У нас получились первые минуты, но затем «фиалки» пошли в активный прессинг и нам стало сложнее. Несмотря на риск с нашей стороны, в первом тайме забить не удалось.

Однако во втором «Ювентус» продемонстрировал, что готов идти через преодоление, начал действовать правильно и добился закономерной победы», – сказал Аллегри.

Благодаря трем очкам «старая синьора» возглавила таблицу Серии А.