Пейчинович: «Локомотив» готов и к «Ницце», и ко всему сезону»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после товарищеского матча с «Стремсгодсетом» (2:2) поделился мнением о подготовке команды к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

— Ничья с норвежцами за неделю до игры с «Ниццей» не вызывает беспокойства?

— Я думаю, мы готовы и к «Ницце», и ко всему сезону. Тяжело мотивировать себя на товарищеские матчи. Не стоит переживать из-за результатов на сборах, хотя некоторые моменты еще нужно исправить.

— Что именно нужно корректировать?

— Действия в обороне. Играть нужно компактнее. Нужно больше мотивации и концентрации. В атаке же все хорошо. Сегодня мы забили два красивых гола.

«Локомотив» сыграет против «Ниццы» 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 февраля.