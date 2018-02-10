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    Пейчинович: «Локомотив» готов и к «Ницце», и ко всему сезону»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович после товарищеского матча с «Стремсгодсетом» (2:2) поделился мнением о подготовке команды к матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы».

    — Ничья с норвежцами за неделю до игры с «Ниццей» не вызывает беспокойства?

    — Я думаю, мы готовы и к «Ницце», и ко всему сезону. Тяжело мотивировать себя на товарищеские матчи. Не стоит переживать из-за результатов на сборах, хотя некоторые моменты еще нужно исправить.

    — Что именно нужно корректировать?

    — Действия в обороне. Играть нужно компактнее. Нужно больше мотивации и концентрации. В атаке же все хорошо. Сегодня мы забили два красивых гола.

    «Локомотив» сыграет против «Ниццы» 15 февраля. Ответная встреча состоится 22 февраля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.02.2018 01:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +839

      Князев 12 февраля 2018, 06:22

      Верю в Локомотив, хороший дружный коллектив. На всех позициях классные надёжные игроки. Подключается Чорлука, центр и вообще защита непробиваема, в опорной зоне Денисов, Тарасов, Коломойский, Баринов стоят как скала. В атаке троица мудрецов Фернандеш и два Миранчука это сильнее одного Лоськова. А железный наконечник в лице Фарфана и Ари ... Берегись соперник!!!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 10 февраля 2018, 18:38

      С мотивацией проблем не будет.Осталось только откорректировать оборону.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 февраля 2018, 13:52

      ох лучше не зарекайся как бы всё наоборот не вышло

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 февраля 2018, 09:28

      Посмотрим 15-го числа, к чему вы готовы!

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 февраля 2018, 09:02

      Верим в победу!

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 февраля 2018, 02:14

      Не подведите

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