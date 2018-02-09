Романцев: «Наверное, в начале сезона «Спартак» пребывал в чемпионской эйфории»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Ваш «Спартак» девять раз становился чемпионом страны. Насколько сложно играть на следующий сезон после завоеванного титула?

– Мой учитель Николай Петрович Старостин говорил: «Выиграть чемпионство тяжело, но защитить его гораздо труднее». Против «Спартака» в этом сезоне все играют с утроенной энергией и стараются провести «матч жизни». Чемпионат команда начала плохо. Наверное, пребывала в чемпионской эйфории. Но в конце осени и начале зимы спартаковцы одержали пять побед подряд и поднялись на третье место.

– Перерыв, получается, команде не был нужен.

– Точно. Это как тайм-аут в баскетболе. Когда игра идет, тренеры стараются не вмешиваться.