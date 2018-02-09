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    Романцев: «Наверное, в начале сезона «Спартак» пребывал в чемпионской эйфории»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

    На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    – Ваш «Спартак» девять раз становился чемпионом страны. Насколько сложно играть на следующий сезон после завоеванного титула?

    – Мой учитель Николай Петрович Старостин говорил: «Выиграть чемпионство тяжело, но защитить его гораздо труднее». Против «Спартака» в этом сезоне все играют с утроенной энергией и стараются провести «матч жизни». Чемпионат команда начала плохо. Наверное, пребывала в чемпионской эйфории. Но в конце осени и начале зимы спартаковцы одержали пять побед подряд и поднялись на третье место.

    – Перерыв, получается, команде не был нужен.

    – Точно. Это как тайм-аут в баскетболе. Когда игра идет, тренеры стараются не вмешиваться.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.02.2018 13:49
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 20:11

      Конечно защитить чемпионство всегда труднее,старт был провальным,но не надо отчаиваться все поправимо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 18:28

      вероятно так оно и было, но надеюсь хоть после этой паузы такое не повториться.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 17:38

      очень надеемся что продолжат тот кураж в последних играх пауза конечно вредит когда команда на взлёте

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2018, 17:36

      Все правильно сказал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 февраля 2018, 17:04

      Медали и кубок будет нормально.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 февраля 2018, 16:53

      Сезон после чемпионства непростой с непривычки, вон и Челси еще хуже колбасит.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 9 февраля 2018, 16:38

      Верно, перерыв нам был ни к чему.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 9 февраля 2018, 16:33

      Было дело, расслабились.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 16:31

      Надеемся, что всё уже позади!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 17:05

      Так то оно так, но много упущено, очки не вернешь.

      1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 февраля 2018, 16:15

      Уважаемый тренер и просто мудрый человек. Все что говорит, в точку!

      6
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