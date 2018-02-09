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  • Романцев: «Наверное, в начале сезона «Спартак» пребывал в чемпионской эйфории»

Романцев: «Наверное, в начале сезона «Спартак» пребывал в чемпионской эйфории»

9 февраля 2018, 13:49
12

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением об игре московского клуба в нынешнем сезоне.

На данный момент красно-белые занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

– Ваш «Спартак» девять раз становился чемпионом страны. Насколько сложно играть на следующий сезон после завоеванного титула?

– Мой учитель Николай Петрович Старостин говорил: «Выиграть чемпионство тяжело, но защитить его гораздо труднее». Против «Спартака» в этом сезоне все играют с утроенной энергией и стараются провести «матч жизни». Чемпионат команда начала плохо. Наверное, пребывала в чемпионской эйфории. Но в конце осени и начале зимы спартаковцы одержали пять побед подряд и поднялись на третье место.

– Перерыв, получается, команде не был нужен.

– Точно. Это как тайм-аут в баскетболе. Когда игра идет, тренеры стараются не вмешиваться.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (12)
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polozovs
1518178372
Согласен с Олегом Ивановичем
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oyabun
1518182125
Уважаемый тренер и просто мудрый человек. Все что говорит, в точку!
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DOCTOR PENALTY
1518183097
Надеемся, что всё уже позади!!!!
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Братья Васильевы
1518183184
Было дело, расслабились.
Ответить
AlfavitЪ
1518183523
Верно, перерыв нам был ни к чему.
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Сибирь за Спартак
1518184391
Сезон после чемпионства непростой с непривычки, вон и Челси еще хуже колбасит.
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Одинокий волк Маквейд
1518185061
Медали и кубок будет нормально.
Ответить
Полная Канистра
1518187096
очень надеемся что продолжат тот кураж в последних играх пауза конечно вредит когда команда на взлёте
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OfaZavr
1518190125
вероятно так оно и было, но надеюсь хоть после этой паузы такое не повториться.
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zigbert
1518196273
Конечно защитить чемпионство всегда труднее,старт был провальным,но не надо отчаиваться все поправимо.
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