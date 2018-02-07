В состав сборной России впервые вызван игрок из Крыма

Воспитанник «Евпатории» Николай Толстопятов 2002 года рождения вызван в состав юношеской сборной России. Это первый игрок из Крыма, получивший приглашение в национальную команду.

«У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России.

Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть», – сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.