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    В состав сборной России впервые вызван игрок из Крыма

    Воспитанник «Евпатории» Николай Толстопятов 2002 года рождения вызван в состав юношеской сборной России. Это первый игрок из Крыма, получивший приглашение в национальную команду.

    «У нас уже есть победы. Есть ребята, которые играют за материковые команды. Мало того, получил приглашение один из наших ребят, и он уже в сборной России.

    Это наша самая большая заслуга. Каждый юный футболист в душе теплит надежду быть самым лучшим и попасть в эту национальную сборную. Первая ласточка уже есть», – сказал президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

    Источник: Р-Спорт

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    07.02.2018 16:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 7 февраля 2018, 20:51

      уже опровергли эту инфу

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 7 февраля 2018, 18:01

      уже опровергли!
      Хомуха сказал: "У него нет соответствующих документов. У него нет необходимого разрешение от УЕФА"

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    • ...
      Рейтинг: +6452

      kursk2014 7 февраля 2018, 17:11

      один два футболиста это хорошо но лучше ждем Таврию в РФПЛ - команда со своей историей

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